Παίκτρια του GNTM και της Φάρμας πλήρωμα σε ιστιοπλοϊκό

Τη γνωρίσαμε πέντε χρόνια πριν στο GNTM 2 και κατάφερε να φτάσει στις φιναλίστ του reality των μοντέλων.

Κι ας μην είχε καμία σχέση με τον χώρο ως τότε. Η Μαρία Μιχαλοπούλου ασχολιόταν με τα κτήματα της οικογένειάς της στην περιοχή του Ξυλοκάστρου και πήγαινε με τον πατέρα της στις λαϊκές για να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Γι’ αυτό και όλοι αναφερόντουσαν σε εκείνη ως η αγρότισσα του GNTM.

