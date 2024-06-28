Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παίκτρια του GNTM και της Φάρμας πλήρωμα σε ιστιοπλοϊκό

Δεν φοβήθηκε ποτέ τη δουλειά και το έχει αποδείξει

Παίκτρια του GNTM και της Φάρμας πλήρωμα σε ιστιοπλοϊκό

Τη γνωρίσαμε πέντε χρόνια πριν στο GNTM 2 και κατάφερε να φτάσει στις φιναλίστ του reality των μοντέλων. 

Κι ας μην είχε καμία σχέση με τον χώρο ως τότε. Η Μαρία Μιχαλοπούλου ασχολιόταν με τα κτήματα της οικογένειάς της στην περιοχή του Ξυλοκάστρου και πήγαινε με τον πατέρα της στις λαϊκές για να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Γι’ αυτό και όλοι αναφερόντουσαν σε εκείνη ως η αγρότισσα του GNTM. 

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr
 

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: GNTM
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
72 0 Bookmark