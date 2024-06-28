ΜΕΝΤΑ LIVE στον Λυκαβηττό

Την Παρασκευή 5 Ιουλίου στις 21.00, ο Μέντα 88 ανηφορίζει στον λόφο του Λυκαβηττού και κάτω από τον έναστρο ουρανό της Αθήνας συναντά μια σπουδαία γυναίκα – δημιουργό, που μας ταξιδεύει με τις μουσικές της και μας κάνει να ονειρευόμαστε: την Ευανθία Ρεμπούτσικα!

Μάγοι, ζογκλέρ, ξυλοπόδαροι, ακροβάτες, καλλιτέχνες του δρόμου τη συνοδεύουν σε μια βραδιά που θα θυμίζει ξεφάντωμα μιας άλλης εποχής. Το Carousel της Ευανθίας γίνεται ΜΕΝΤΑ LIVE και αποτελείται από μια στρατιά από κάθε λογής καλλιτέχνες των παραστατικών τεχνών. Είναι ένα γαϊτανάκι από ερμηνευτές που θα παρασύρουν το κοινό σε ένα ταξίδι σε άλλους, πιο ρομαντικούς κι αθώους καιρούς.

Μαζί τους, 11 δεξιοτέχνες μουσικοί, συνοδοιπόροι της Ευανθίας όλα αυτά τα χρόνια στις εμφανίσεις της. Τους πλαισιώνει η Φιλαρμονική Ορχήστρα Κέρκυρας, «Ομόνοια Γαστουρίου», υπό τη διεύθυνση του Αρχιμουσικού Σπύρου Ράλλη.

Επιμέλεια συμμετοχής: Νίκος Δημητρόπουλος.

Και μαζί θα ζήσουμε μια μεγάλη στιγμή για τον Μέντα 88.

Για πρώτη φορά, η Ευανθία Ρεμπούτσικα, θα μοιραστεί με μας το καινούργιο μουσικό σήμα, που έγραψε ειδικά για τον Μέντα 88.

Το βράδυ της 5ης Ιουλίου στον Λυκαβηττό, θα έχουμε την ευκαιρία ν’ απολαύσουμε τη δική της μουσική σύνθεση, που κοσμεί τον ραδιοφωνικό αέρα του σταθμού κι είναι αφιερωμένος στους ακροατές.

Για περισσότερα συντονιστείτε στις εκπομπές του Μέντα 88.

Παρασκευή 5 Ιουλίου στις 21.00, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Μέντα Live!

Φτιάχνουμε μαζί, τις επόμενες αναμνήσεις μας, στον Μέντα 88!

Ακολουθήστε τον Μέντα 88. στα social media :

FACEBOOK : https://www.facebook.com/menta88fm

INSTAGRAM : https://www.instagram.com/menta88fm/

TIKTOK : https://www.tiktok.com/@menta88fm

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.