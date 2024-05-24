My Style Rocks: Bachelorette party - Δείτε το trailer

Οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks σήμερα στολίζονται και ετοιμάζονται για το Bachelorette Party μίας φίλης τους.

Ποια είναι τα σημεία που πρέπει να προσέξουν και πώς μπορούν να κάνουν πιο fun τα looks τους;

Η ώρα που τοποθετεί η Casablanca το outfit της φαίνεται πως είναι ένα βασικό πρόβλημα της εμφάνισής της.

Οι υψηλές βαθμολογίες της Δήμητρας στις διαγωνιζόμενες της ομάδας της προκαλούν το ξέσπασμα της Νατάσας η οποία την κατηγορεί ό,τι δεν είναι αντικειμενική. Θα τοποθετηθεί η Μπι στο ζήτημα;

Η Ιωάννα ενθουσιασμένη πάει με τις φίλες της στο μαγαζί που εμφανίζεται ο Νίκος Βέρτης. Ο ενθουσιασμός της γίνεται ακόμα μεγαλύτερος όταν ο Στέλιος Κουδουνάρης σηκώνεται από τη θέση του για να κάνει διορθώσεις στο styling!

Όταν στην πασαρέλα ανεβαίνει η Σιμόν ο Στέλιος Κουδουνάρης κάνει ένα upgrade στην εμφάνισή της με στοιχεία από τα looks των άλλων διαγωνιζόμενων!

