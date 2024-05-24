Φεστιβάλ Καννών: Βραβείο για «Το Χάος που Άφησε Πίσω της» του Νίκου Κολιούκου

Η ταινία επιλέχθηκε από 2.263 συμμετοχές νέων δημιουργών απ’ όλον τον κόσμο και διαγωνίστηκε ανάμεσα σε άλλες 17, αποσπώντας εξ ημισείας το δεύτερο βραβείο με το «Out the Window Through the Wall» σε σκηνοθεσία Αζια Σεγκάλοβιτς.

«Το Χάος που Άφησε Πίσω της», με πρωταγωνιστές τη Μαρίνα Σιώτου και τον Γιάννη Τσορτέκη, γυρίστηκε στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας του Νίκου Κολιούκου και της πτυχιακής εργασίας της Αλεξάνδρας Ρίμπα στο Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε την φεστιβαλική του πορεία από το Σπουδαστικό Τμήμα του Φεστιβάλ Δράμας, όπου απέσπασε τα Βραβεία Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας για την Μαρίνα Σιώτου.

Σύνοψη:

Η Άννα νιώθει πως τώρα είναι η τελευταία ευκαιρία να κυνηγήσει το όνειρό της, μια μουσική καριέρα στο Παρίσι. Η επιτυχία δεν θα έμοιαζε άπιαστη, αν ο αλκοολικός πατέρας της δεν στεκόταν εμπόδιο στο δρόμο της. Μια ιστορία για την αγάπη και την εξάρτηση, για όλα αυτά που αγαπάς και για αυτά που θες να αφήσεις πίσω.

