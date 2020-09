Μπορεί πριν από μερικές μέρες να κυκλοφόρησε έντονα η φήμη που ήθελε την Meghan Markle να διεκδικεί στο μέλλον την προεδρία των ΗΠΑ, ωστόσο αρκετοί κάνουν λόγω πως η ίδια δεν έχει καν το δικαίωμα να ψηφίσει. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Πριν από λίγο καιρό, η Meghan προσπάθησε να πείσει τους Αμερικανούς να ψηφίσουν στις επερχόμενες εκλογές δηλώνοντας πως «Ψηφίζουμε για να τιμήσουμε όσους προηγήθηκαν και για να προστατεύσουμε εκείνους που θα έρθουν μετά από εμάς». Μαθαίνοντας την κίνηση της συζύγου του πρίγκιπα Harry, αρκετοί έσπευσαν να πουν πως δεν είναι και ό,τι καλύτερο αφού δεν θα έπρεπε να εκφράζεται πολιτικά. Αρκετοί φυσικά τάχθηκαν υπέρ της και αντιλήφθηκαν πως θα ακουστούν πολλά ανούσια πράγματα και θέλοντας και μη, η Meghan θα γράψει ιστορία ως το πρώτο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας που θα ασκήσει για πρώτη φορά το δικαίωμα ψήφου σε εκλογές.

The Queen must strip the Sussexes of their titles. They can’t remain as royals & spout off about foreign elections in such a brazenly partisan way. https://t.co/6uZ3FTbjHW