Marvin Gaye: Επανέκδοση του άλμπουμ του «Let’s Get It On» - Πέρασαν 50 χρόνια από την κυκλοφορία του

Φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ «Let’s Get It On» του Μάρβιν Γκέι. Για να τιμήσει το μνημειώδες άλμπουμ, η Motown κυκλοφορεί μια πολυτελή ψηφιακή έκδοσή του με 33 τραγούδια, 18 από τα οποία είναι ακυκλοφόρητα.

Motown will mark the 50th anniversary of Marvin Gaye’s 1973 classic Let’s Get It On with a deluxe digital edition packed with over a dozen unreleased recordings. https://t.co/wHjnztnBON