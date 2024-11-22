Μαρία Ναυπλιώτου: «Υπήρχαν μέσα μου κομμάτια αρνητικά και δύσκολα τα οποία δεν τα εξέφραζα»

Στην εκπομπή Buongiorno βρέθηκε η Μαρία Ναυπλιώτου με αφορμή την παράσταση «Το Ακρωτήρι» στην οποία θα πρωταγωνιστεί αυτόν τον χειμώνα στο Θέατρο Ιλίσσια.

«Είναι πάρα πολύ ωραίο και καλογραμμένο έργο. Το έργο διαπραγματεύεται την απώλεια της συνείδησης, τον χαμό ενός ανθρώπου και παρακολουθούμε την πτώση αυτής της γυναίκας. Το τραγικό σε αυτές τις καταστάσεις είναι πως υπάρχει πρόβλημα στην έγκαιρη διάγνωση της άνοιας.

Διαβάστε ακόμα : Στο τσακ... γλίτωσαν τη συμφόρηση οι συμπρωταγωνιστές του Κρατερού Κατσούλη με το σημείωμα στην πόρτα του καμαρινιού

Υπάρχει η γεροντική άνοια αλλά υπάρχει και μία πιο επιθετική μορφή που παρουσιάζεται σε νέους ανθρώπους. Την παράσταση σκηνοθετεί ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος. Το έργο μας το πρότεινε ο παραγωγός μας και δεν έχει παιχτεί ποτέ ξανά στην Ελλάδα» είπε αρχικά η Μαρία Ναυπλιώτου και στη συνέχεια αναφέρθηκε σε αυτά που έζησε η ίδια με τις απώλειες των γονιών της:

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να αντέχει να βιώνει την απώλεια ενός αγαπημένου ανθρώπου, όποιος κι αν είναι αυτός. Το πένθος είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Αρνούμαστε πολύ συχνά να μπούμε σε αυτήν, αρνούμαστε να το δεχτούμε. Αν επιτρέψεις στον εαυτό σου να πενθήσει περνάει η πρώτη οδύνη, Οι άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ από μέσα μας.

Για μένα η απώλεια των γονιών μου ήταν πολύ δύσκολα χρόνια. Αναζήτησα βοήθεια και αυτό με βοήθησε πολύ να διαχειριστώ το πένθος και την οδύνη του να βρίσκονται οι δικοί σου άνθρωποι στο νοσοκομείο. Και με άλλαξε με την έννοια ότι είδα διαφορετικά τη ζωή. Ζούμε τη ζωή μας υποθετικά ή περιμένουμε κάτι να συμβεί για να ικανοποιηθούμε και δεν τη ζούμε στο παρόν.

Γιατί είμαστε ανίκανοι να έρθουμε σε επαφή με τα συναισθήματά μας. Θεωρούμε την υγεία δεδομένη και δεν χαιρόμαστε που είμαστε όρθιοι και καλά. Πιστεύουμε ότι θα τη γλιτώσουμε. Αν δεν έρθεις σε επαφή με τα συναισθήματά σου, θα τα βρεις μπροστά σου και δεν ξέρω πώς μπορείς να τα βγάλει πέρα τότε».

«Προσπαθώ να απολαμβάνω την κάθε στιγμή και νομίζω ότι το καταφέρνω γιατί κι εγώ ξεφεύγω πολλές φορές μέσα στην καθημερινότητα και με καταβάλει η κούραση και το άγχος και ξεχνάω ότι είναι επιλογή μου, ότι εγώ διάλεξα να κάνω αυτή τη δουλειά, κανείς δεν με πίεσε και έχω καταφέρει τόσα πράγματα»

«Εκτός κέντρου με βγάζει η αγένεια, η βία και η εξαπάτηση. Στην αρχή θυμώνω πολύ, γίνομαι έξαλλη, αλλά μετά καταλαβαίνω πως δεν οδηγεί πουθενά. Γιατί ο θυμός δεν σε βγάζει πουθενά. Η λύση θα έρθει όταν δεχτείς το δύσκολο κομμάτι της εξαπάτησης ή της βίας που έχει δεχτεί ψυχολογική ή άλλης μορφής και μετά να βρεις τον τρόπο να βγεις από αυτό. Το δύσκολο είναι να το αποδεχτείς. Η ζωή είναι άδικη για όλους μας. Σε όλους συμβαίνουν. Όλοι αν κάποια στιγμή κάτσουμε και μιλήσουμε υπάρχουν στιγμές τραγικές. Για να τις διαχειριστούμε θα πρέπει να πούμε, ναι, την πάτησα» συμπλήρωσε η αγαπημένη ηθοποιός.

Ενώ όταν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος αναφέρθηκε και σε τεράστιες επιτυχίες που έχει ζήσει, όπως η ερμηνεία της Μαρίας Κάλλας για 4 χρόνια στην παράσταση «Master Class» η Μαρία Ναυπλιώτου απάντησε:

«’Ηταν μια τεράστια επιτυχία που για μένα ήταν ένας διαρκής αγώνας κάθε βράδυ. Κάποιες φορές ξεχνούσα να χαρώ γι’ αυτό. Αυτό που βίωσα κάνοντας αυτόν τον ρόλο υπήρχε τόση μοναξιά, πίκρα, ψυχικός εγκλωβισμός. Δεν είχε ανθρώπους κοντά της. Νομίζω πως αυτή η γυναίκα πέθανε από ραγισμένη καρδιά.

Πάντα υπάρχει κάτι τραγικό σε όλων μας τις ζωές. Και είμαστε πάρα πολύ καλοί στο να φτιάχνουμε βιτρίνες που παρουσιάζουμε προς τα έξω. Ο λόγος που ξεκίνησα ψυχοθεραπεία ήταν γιατί κατάλαβα πως υπήρχαν κομμάτια μέσα μου αρνητικά και δύσκολα τα οποία δεν τα εξέφραζα. Ούτε στον ίδιο μου τον εαυτό.

Και αυτό με ταλαιπωρούσε γιατί δεν ήμουν ο εαυτός μου ολόκληρος. Έχω πάντα το νου μου γιατί δεν αλλάζουμε απλώς γιατρεύουμε τις πληγές μας.

Τώρα είμαι πιο σίγουρη. Λέω την ηλικία μου. Είμαι 55 ετών. Είμαι πιο ήρεμη και ήσυχη και ανθρώπινη. Δεν έχω ανάγκη τη μάσκα πια»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.