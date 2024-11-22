Η οικογένεια του Happy Traveller, για δεύτερη εβδομάδα, συνεχίζει το ταξίδι της στη Νοτιανατολική Ασία και συγκεκριμένα στο Λάος.

Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου, εξερευνούν την πόλη Λουάνγκ Πραμπάνγκ με τους εντυπωσιακούς ναούς και τους δεκάδες βουδιστές μοναχούς. Βιώνουν το πολύ ιδιαίτερο πρωινό έθιμο με τους μοναχούς, οι οποίοι περνούν από τους πιστούς και συλλέγουν τις προσφορές τους και επισκέπτονται τον βουδιστικό ναό στο κέντρο της Λουάνγκ Πραμπάνγκ.

Δείτε το trailer:

Με το αυτοκίνητο πηγαίνουν λίγο έξω από τα πολυσύχναστα μέρη της χώρας, για να φτάσουν στις παραδοσιακές καλλιέργειες ρυζιού και τα μικρά παραδοσιακά χωριά του Λάος, όπου βλέπουν μοναδικές τεχνικές που χρησιμοποιούν οι κάτοικοι, όπως καλλιτεχνικές δημιουργίες με χαρτί και υπέροχα υφαντά.

Στη συνέχεια, πηγαίνουν για να δουν τις σπηλιές με τους χίλιους Βούδες και φτάνουν εκεί με μια μικρή βαρκούλα που βγάζει στην άλλη πλευρά του ποταμού Μεκόνγκ, όπου βρίσκονται οι εντυπωσιακοί ναοί μέσα σε σπηλιές.

Το ταξίδι συνεχίζεται στους φαντασμαγορικούς καταρράκτες Kuang Si Falls, που θεωρούνται από τους ομορφότερους στον κόσμο και πολλά άλλα ενδιαφέροντα σημεία, σ’ αυτήν την τόσο φιλόξενη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας.

