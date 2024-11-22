Viola Davis: Θα τιμηθεί στην τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών

Η βραβευμένη Αμερικανίδα ηθοποιός και παραγωγός Βαϊόλα Ντέιβις θα τιμηθεί με το βραβείο Cecil B. DeMille στην 82η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών. Η ηθοποιός του κινηματογράφου και της τηλεόρασης έχει αναγνωριστεί για μία σειρά ισχυρών ρόλων, μεταξύ άλλων στις ταινίες «The Help» και «The Woman King».

Η Βαϊόλα Ντέιβις ήταν υποψήφια για Χρυσές Σφαίρες επτά φορές και κέρδισε στην κατηγορία Β' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην κινηματογραφική μεταφορά του «Fences», ταινία για την οποία κέρδισε επίσης Όσκαρ. Την ταινία σκηνοθέτησε ο συμπρωταγωνιστής της, επίσης κάτοχος του βραβείου Σέσιλ Μπ. ΝτεΜίλ, Ντένζελ Ουάσινγκον.

Η πρόεδρος των Χρυσών Σφαίρων, Χέλεν Χόεν εξέφρασε θαυμασμό για την αφοσίωση της ηθοποιού στην τέχνη της και τον αντίκτυπό της στη βιομηχανία.

«Η Ντέιβις, μια από τους 27 κατόχους EGOT στην ιστορία (Εμμι, Γκράμι, Οσκαρ, Τόνι) είναι μια λαμπερή ηθοποιός της οποίας το βαθύ ταλέντο αλλάζει συνεχώς τον φακό μέσα από τον οποίο βλέπουμε και κατανοούμε τον κινηματογράφο» τόνισε.

«Το θάρρος της Βαϊολα στην απεικόνιση περίπλοκων, ισχυρών χαρακτήρων έχει καταρρίψει τα εμπόδια και έχει ανοίξει νέους δρόμους» υπογράμμισε προσθέτοντας ότι αποτελεί σύμβολο αριστείας.

Το βραβείο Cecil B. DeMille είναι από τις υψηλότερες τιμητικές διακρίσεις των Χρυσών Σφαίρων. Έχει απονεμηθεί σε 69 από τα μεγαλύτερα ταλέντα του Χόλιγουντ, συμπεριλαμβανομένων των Κλιντ Ίστγουντ, Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Σίντνεϊ Πουατιέ. Η τελετή απονομής του βραβείου θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιανουαρίου, ενώ δύο μέρες μετά, στις 5 Ιανουαρίου η Βαϊόλα Ντέιβις θα είναι παρούσα και στην τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών.

