Mandy Walker: Η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το βραβείο της Αμερικανικής Ένωσης Κινηματογραφιστών

«Το βραβείο είναι για όλες τις γυναίκες που θα το κερδίσουν μετά από εμένα», ανέφερε η πρώτη γυναίκα διευθύντρια Φωτογραφίας

Η Αμερικανική Ένωση Κινηματογραφιστών (American Society of Cinematographers) απένειμε το βραβείο Καλύτερης Διεύθυνσης Φωτογραφίας σε Κινηματογραφική Ταινία στη Μάντι Γουόκερ για το έργο της στην ταινία «Elvis».

Η γεννημένη στην Αυστραλία Μάντι Γουόκερ είναι η πρώτη γυναίκα διευθύντρια Φωτογραφίας που κέρδισε το κορυφαίο βραβείο στην ιστορία της Αμερικανικής Ένωσης Κινηματογραφιστών.

Οι παρευρισκόμενοι στην τελετή απονομής των βραβείων στο ξενοδοχείο Μπέβερλι Χίλτον, στο Λος Άντζελες, χθες το βράδυ, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και επευφημίες φωνάζοντας το όνομά της.

«Το βραβείο είναι για όλες τις γυναίκες που θα το κερδίσουν μετά από εμένα», είπε η Μάντι Γουόκερ και ευχαρίστησε τον σκηνοθέτη της ταινίας «Elvis», Μπαζ Λούρμαν, που της επέτρεψε να «δημιουργήσει μαγεία μαζί του», και την ενδυματολόγο Κάθριν Μάρτιν για την «υποστήριξη» και το κινηματογραφικό συνεργείο της επειδή «χόρευε με την κάμερα και πετούσε με την κάμερα» κατά την ερμηνεία του Όστιν Μπάτλερ ως Έλβις Πρίσλεϊ.

Συνυποψήφιοί της ήταν ο Γκρέιγκ Φρέιζερ (The Batman), ο Νταρίους Κόντζι (Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths), ο Κλαούντιο Μιράντα (Top Gun: Maverick) και ο Ρότζερ Ντίκινς (Empire of Light).

Τα επτά από τα τελευταία δέκα χρόνια ο νικητής του βραβείου της Ένωσης Αμερικανών Κινηματογραφιστών κερδίζει και το Όσκαρ Φωτογραφίας.

Στην 37η τελετή απονομής των βραβείων της Αμερικανικής Ένωσης Κινηματογραφιστών βραβεύθηκαν, επίσης, ο Sturla Brandth Grøvlen στην κατηγορία Καλύτερη Διεύθυνση Φωτογραφίας σε Ταινία Περιορισμένης Προβολής για το «War Sailor», ο Σον Πόρτερ στην κατηγορία Καλύτερη Διεύθυνση Φωτογραφίας σε Τηλεταινία ή Σειρά Περιορισμένων Επεισοδίων ή Πιλότο Επεισοδίων για το «The Old Man I» (FX) και οι Μπεν Μπέρνχαρντ και Ρίτζου Ντας στην κατηγορία Καλύτερη Διεύθυνση Φωτογραφίας σε Ντοκιμαντέρ για το «All That Breathes» (HBO/HBO Max).

Η ηθοποιός και παραγωγός, Βαϊόλα Ντέιβις, παρέλαβε το βραβείο τής Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης και ο κινηματογραφιστής Στίβεν Γκόλντμπλατ απέσπασε το βραβείο Συνολικής Προσφοράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

