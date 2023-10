Το σκληρό βίντεο της Madonna για τον πόλεμο στο Ισραήλ: «Προσεύχομαι για σας»

Θέση για τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στο Ισραήλ, τα τραγικά γεγονότα και τις βαρβαρότητές που συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στη χώρα, στην σύρραξη με τη Χαμάς, σχολίασε η Μαντόνα.

Η παγκόσμια ποπ σταρ ανέβασε ένα βίντεο που εξηγεί τι έχει συμβεί από το Σάββατο το πρωί και ζητά από το κόσμο να προσευχηθεί για το Ισραήλ.

Μέχρι τώρα συνολικά πάνω από 1.100 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, χιλιάδεςείναι οι τραυματίες και στις δύο πλευρές και εκατοντάδες απαχθέντες Ισραηλινοί από τη Χαμάς.

«Αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ είναι καταστροφικό. Το να βλέπεις όλες αυτές τις οικογένειες και ειδικά τα παιδιά να συλλαμβάνονται, να δέχονται επίθεση και να δολοφονούνται στους δρόμους είναι αποκαρδιωτικό. Φαντάσου να σου συνέβαινε αυτό;; Είναι ακατανόητο» έγραψε η Madonna.

«Οι συγκρούσεις δεν μπορούν ποτέ να επιλυθούν με βία. Δυστυχώς η Ανθρωπότητα δεν κατανοεί αυτήν την Συμπαντική αλήθεια. Δεν το έχει καταλάβει. Ζούμε σε έναν κόσμο που καταστρέφεται από το μίσος. Η καρδιά μου είναι στο Ισραήλ. Σε οικογένειες και σπίτια που έχουν καταστραφεί. Στα παιδιά που χάνονται. Στα αθώα θύματα που έχουν σκοτωθεί. Σε όλους όσους υποφέρουν ή που θα υποφέρουν από αυτή τη σύγκρουση. Προσεύχομαι για σας. Γνωρίζω ότι αυτό είναι έργο της Χαμάς και υπάρχουν πολλοί αθώοι άνθρωποι στην Παλαιστίνη που δεν υποστηρίζουν αυτήν την τρομοκρατική οργάνωση. Αυτή η τραγική επίθεση θα προκαλέσει περισσότερο πόνο σε όλους. Ας προσευχηθούμε όλοι. Για το Ισραήλ. Για την Ειρήνη» έγραψε στη λεζάντα της.

Όταν το 2019 η Μαντόνα εμφανίστηκε στη σκηνή της Eurovision στο Ισραήλ, προκάλεσε σάλο καθώς κατάφερε να περάσει «πολιτικό» μήνυμα ειρήνης και συμφιλίωσης βάζοντας στις πλάτες δύο χορευτών που ήταν αγκαλιασμένοι τις σημαίες του Ισραήλ και της Παλαιστίνης.

ICYMI the Israel and Palestinian flag was shown briefly on the back of two of the performers at the end of Madonna's performance.



The EBU and broadcaster KAN have said they were unaware that this was going to happen and that it didn't occur during rehearsals. pic.twitter.com/iBi6HKZK8c