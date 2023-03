Αγνώριστος – κυριολεκτικά – ο Κόλιν Φάρελ ως «Πιγκουίνος» - Δείτε σκηνές από τα γυρίσματα

Πραγματικά, αν δεν μας το έλεγε το ρεπορτάζ δεν θα το βρίσκαμε ότι αυτός ο ευτραφής κύριος με τα αραιά μαλλιά, τη γαμψή μύτη και το διπλοσάγονο είναι ο γόης του Χόλυγουντ Κόλιν Φάρελ (Colin Farrell).

Colin Farrell unrecognizable with double chin on ‘The Penguin’ set https://t.co/dVZEYqvWqB pic.twitter.com/K3yySfDZPx

Ο 46χρονος σταρ μεταμορφώθηκε σε «Πινγκουίνο» - έναν από τους κακούς εχθρούς του Batman – και καταγράφηκε από παπαράτσι σε γυρίσματα στο Μανχάταν για την επερχόμενη σειρά του HBO Max "The Penguin".

New photos of Colin Farrell on the set fo #ThePenguin series!



(📸 @CFarrellUpdates) pic.twitter.com/3Z0djYHWYz