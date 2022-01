To Wordle είναι ένα παιχνίδι λέξεων που θυμίζει το Mastermind ή το Scrabble και το δημιούργησε ο Josh Wardle από το Μπρούκλιν για να παίζει μαζί με τη σύντροφο του κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Το ανέβασε στο διαδίκτυο και έτσι μπορεί να παίξει κανείς όσες φορές θέλει δωρεάν, χωρίς να υπάρχουν διαφημίσεις.

Εάν είσαι χρήστης του Twitter, πιθανότατα έχεις δει τις εικόνες με τα πράσινα και τα κίτρινα πλαίσια στο feed σου και captions: “Σήμερα ήταν πολύ κοντά! 6/6!»

Play Wordle? You can thank @uoregondesign alum Josh Wardle, MFA ‘11, for our newest daily obsession. Wardle (@powerlanguish) a software engineer in Brooklyn, made the game for his partner and named it Wordle as a play on his last name. For the full story: https://t.co/PBPZsVQ50j pic.twitter.com/dg7xEyn9kb