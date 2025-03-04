Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Emilia Pérez», Κάρλα Σοφία Γκασκόν, ευχαρίστησε την Ακαδημία Κινηματογράφου για την υποψηφιότητά της και για την πρόσκληση στην τελετή απονομής των Όσκαρ. Η παρουσία της στο κόκκινο χαλί έγινε στο απόηχο των αντιδράσεων που προκάλεσαν παλαιότερα προσβλητικά tweets της, τα οποία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας και απασχόλησαν την περίοδο των βραβείων, σύμφωνα με το Deadline.

«Ευχαριστώ τα μέλη της Ακαδημίας για την υποψηφιότητα στον Α' Γυναικείο Ρόλο και για την πρόσκληση στο γκαλά. Πραγματικά το απόλαυσα, πολύ φιλικό και διασκεδαστικό, ειδικά ο υπέροχος παρουσιαστής του, ο Τζίμι Κίμελ, ήταν φανταστικός. Κάθε μέρα μοιάζει περισσότερο με τον υπέροχο Κόναν Ο' Μπράιαν», έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Ιnstagram, στα ισπανικά.

«Μου άρεσε να αγκαλιάζω τόσους πολλούς φίλους και συναδέλφους σε αυτή την επιστροφή. Συγχαρητήρια σε όλους τους νικητές, ειδικά στον Kλεμάν Ντικόλ, την Καμίλ και τη Ζόι Σαλντάνια. Ευχαριστώ την «Emilia Pérez» που μου έμαθε τόσα πολλά πράγματα» συμπλήρωσε η Γκασκόν και την συνόδευσε με στιγμιότυπα από την λαμπερή τελετή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Karla Sofia Gascon είχε δεχθεί πυρά για μια σειρά αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στον λογαριασμό της στο X, πρώην Twitter, στις οποίες φαινόταν να εκφράζει αμφιλεγόμενες απόψεις για τους μουσουλμάνους, τον Τζορτζ Φλόιντ και τη διαφορετικότητα στα Όσκαρ.

Μετά την αναδημοσίευση των εν λόγω αναρτήσεων στα social media, η ηθοποιός ζήτησε συγγνώμη για όσα έγραψε στο παρελθόν. «Θέλω να αποδεχθώ τη συζήτηση για προηγούμενες αναρτήσεις μου στα social media που προκάλεσαν πόνο. Ως άτομο που έχω υπάρξει μέλος περιθωριοποιημένης κοινότητας, γνωρίζω αυτό τον πόνο και ζητάω συγγνώμη προς αυτούς τους οποίους ενόχλησα. Όλη μου τη ζωή πάλευα για έναν καλύτερο κόσμο. Πιστεύω ότι το φως πάντα θα νικά το σκοτάδι».

