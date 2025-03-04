«Όπου Υπάρχει Ελλάδα»: Ζωντανά από την Κύμη - Σήμερα στις 14.45 στον ΣΚΑΪ

Στην πανέμορφη Εύβοια ταξιδεύει το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και σήμερα, Τρίτη 4 Μαρτίου στις 14.45, η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής στήνουν το στούντιό τους στην παραθαλάσσια Κύμη, την ιδιαίτερη πατρίδα του γιατρού διεθνούς φήμης, Γεώργιου Παπανικολάου.

Την Κύμη που αγαπά και ζει με κάθε ευκαιρία μας γνωρίζει ο τραγουδιστής Ηλίας Βρεττός. Μαζί του περπατάμε, μιλάμε και χαιρόμαστε την πόλη του.

Η επίσκεψη σε ένα βιολογικό αγρόκτημα είναι πραγματική εμπειρία, ιδίως όταν συνοδεύεται από χρήσιμες πληροφορίες για τις ευεργετικές ιδιότητες ενός καρπού στη λίμπιντο. Στο Μονόδρι της Κύμης, η φύση προσφέρει άφθονα σύκα που αποξηραίνονται και γίνονται προϊόν ΠΟΠ. Οι παραγωγοί του όμως προειδοποιούν για το όχι και το τόσο αισιόδοξο μέλλον αυτού του προϊόντος.

Ανήσυχοι είναι οι κάτοικοι του Αλιβερίου για την ποιότητα του νερού. Μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων μιλούν για επιμόλυνσή του με επικίνδυνα στοιχεία, ο Δήμος όμως διαψεύδει. Η συχνή διακοπή της υδροδότησης απασχολεί σοβαρά και τον Οξύλιθο. Η λύση για το νερό φέρει το όνομα του φράγματος Μανικίων που στέκεται μισοτελειωμένο από το 1999.

Τζιν και μάλιστα ελληνικό; Βεβαίως! Και μάλιστα με σπουδαία υλικά της πατρίδας όπως ο κρίταμος και η μυρτιά. Τρεις γυναίκες στη Χαλκίδα ένωσαν δυνάμεις και δημιούργησαν ένα απόσταγμα που κερδίζει διαρκώς διεθνείς διακρίσεις.

Τα άλογα που έχει η Νάνσυ στην Αγία Άννα είναι οικογένεια. Τα έσωσε από κακοποίηση και τα συντηρεί, φροντίζοντάς τα στον φυσικό τους χώρο. Στο πανέμορφο τοπίο της βόρειας Εύβοιας, η συνύπαρξη μαζί τους είναι θεραπευτική.

#OpouYparxeiEllada

www.facebook.com/opouyparxeiel lada

www.instagram.com/opouyparxeie llada

x.com/opouyparxiellas

www.tiktok.com/@opouyparxeiell ada

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.