Daniel Blumberg: Ο πρώην αρχηγός των Yuck κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής

Ο πρώην αρχηγός των Yuck, Ντάνιελ Μπλούμπεργκ, κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής για την ταινία «The Brutalist» στην τελετή απονομής των Όσκαρ 2025.

Ο συνθέτης, ο οποίος κέρδισε πρόσφατα και βραβείο Bafta για τη μουσική του στη δραματική ταινία που σκιαγραφεί τη ζωή του φανταστικού Ούγγρου αρχιτέκτονα, Λάζλο Τοθ, ρόλος που χάρισε στον Έιντριεν Μπρόντι το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου. Ο χαρακτήρας που υποδύεται ο Μπρόντι μετακομίζει στις ΗΠΑ ως επιζώντας του Ολοκαυτώματος.

Το έργο του Ντάνιελ Μπλούμπεργκ ήταν υποψήφιο, όπως επίσης η μουσική των ταινιών «Conclave», «Emilia Pérez», «Wicked» και «The Wild Robot».

Παραλαμβάνοντας το βραβείο ο Άγγλος συνθέτης περιέγραψε τη δημιουργική σχέση του με τον σκηνοθέτη Μπράντι Κόρμπετ, ο οποίος του ανέθεσε να γράψει τη μουσική για την τρίτη του ταινία αφού συνεργάστηκε με τον Σκοτ Γουόκερ στις δύο πρώτες.

«Είμαι καλλιτέχνης για 20 χρόνια, από τότε που ήμουν έφηβος» είπε «και όταν γνώρισα τον Μπρέιντι γνώρισα την καλλιτεχνική αδελφή ψυχή μου». Ευχαρίστησε τους «σκληρά εργαζόμενους, ριζοσπαστικούς μουσικούς» που βοήθησαν στην εκτέλεση της μουσικής του για την ταινία.

Νωρίτερα φέτος, ο μουσικός είπε στο Pitchfork ότι όταν η ταινία ήταν στο στάδιο της μεταπαραγωγής, ο ίδιος και η ομάδα ήχου παρακολουθούσαν προβολές της με τον Κόρμπετ και ότι αντιμετώπισε ένα πρόβλημα κάθε φορά που έβλεπε την ταινία, έκλαιγε στο τέλος.

Ο Ντάνιελ Μπλούμπεργκ ήταν κιθαρίστας και αρχηγός του indie rock συγκροτήματος Yuck, από το οποίο αποχώρησε το 2013 για να επικεντρωθεί σόλο πρότζεκτ. Λίγα χρόνια αργότερα, το 2021, το συγκρότημα ανακοίνωσε τη διάλυσή του.

