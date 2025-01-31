Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Emilia Pérez», Karla Sofía Gascón, δέχεται «πυρά» για μια σειρά αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στον λογαριασμό της στο X, πρώην Twitter, στις οποίες η ηθοποιός φαίνεται να εκφράζει αμφιλεγόμενες απόψεις για τους μουσουλμάνους, τον Τζορτζ Φλόιντ και τη διαφορετικότητα στα Όσκαρ.

Οι αναρτήσεις, πολλές από τις οποίες διαγράφηκαν την Πέμπτη, αφού τις επανέφερε στην επιφάνεια η δημοσιογράφος Σάρα Χάγκι, έγιναν μεταξύ 2020 και 2021.

it’s so insane that karla sofía gascón still has these tweets up. straight up have never seen tweets this racist from someone actively campaigning to win an ACADEMY AWARD. there are more than a dozen… pic.twitter.com/1rcNzkJXuo — sarah hagi (@KindaHagi) January 30, 2025

«Λυπάμαι, είναι μόνο η εντύπωσή μου ή υπάρχουν περισσότεροι μουσουλμάνοι στην Ισπανία; Κάθε φορά που πάω να πάρω την κόρη μου από το σχολείο υπάρχουν περισσότερες γυναίκες με καλυμμένα μαλλιά και φούστες. Του χρόνου αντί για αγγλικά θα πρέπει να διδάσκουμε αραβικά».

Σε μια ανάρτηση από τις 29 Ιανουαρίου 2021, η ηθοποιός γράφει ότι «το Ισλάμ δεν συμμορφώνεται με τα διεθνή δικαιώματα» και ότι οι θρησκείες «πρέπει να απαγορευτούν εφόσον δεν συμμορφώνονται με το DDHH» - χρησιμοποιώντας μια συντομογραφία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο ισπανικό δίκαιο.

Το σχόλιο φαίνεται να επεκτείνεται και σε άλλες θρησκείες. Σε μια ανάρτηση από τις 16 Αυγούστου 2021, η Gascón γράφει: «Έχω σιχαθεί τόσα πολλά από αυτά τα σκ@..., το Ισλάμ, τον Χριστιανισμό και όλες τις γ@... πεποιθήσεις των ηλιθίων που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Μαζί με τις αναρτήσεις της για το Ισλάμ, η Gascón δημοσίευσε ένα μακροσκελές κείμενο για τον George Floyd, λίγες μέρες μετά τη δολοφονία του από αστυνομικό, εμπνέοντας διαδηλώσεις σε όλες τις ΗΠΑ. «Πραγματικά πιστεύω ότι πολύ λίγοι άνθρωποι ενδιαφέρθηκαν ποτέ για τον George Floyd, έναν ναρκομανή απατεώνα, αλλά ο θάνατός του χρησίμευσε για να καταδείξει για άλλη μια φορά ότι υπάρχουν άνθρωποι που εξακολουθούν να θεωρούν τους μαύρους ανθρώπους πιθήκους χωρίς δικαιώματα και να θεωρούν τους αστυνομικούς δολοφόνους», έγραψε. «Όλοι τους κάνουν λάθος».

Η Gascón, η οποία είναι η πρώτη τρανς ηθοποιός που είναι υποψήφια για Όσκαρ, σχολίασε επίσης την τελετή απονομής των Όσκαρ από το 2021, την πρώτη που πραγματοποιήθηκε μετά την πανδημία COVID, στην οποία η ταινία «Nomadland» κέρδισε την καλύτερη ταινία.

«Όλο και περισσότερο τα Όσκαρ μοιάζουν με μια τελετή για ανεξάρτητες ταινίες και ταινίες διαμαρτυρίας, δεν ήξερα αν παρακολουθούσα ένα φεστιβάλ Αφρο-Κορέας, μια διαδήλωση του Black Lives Matter ή το 8M», έγραψε η Gascón. «Πέρα από αυτό, ένα άσχημο, άσχημο γκαλά».

'Emilia Pérez' Star Karla Sofía Gascón Under Fire Over Tweets About Muslims, George Floyd, Oscars Diversity https://t.co/dJNN1IVZFp — Variety (@Variety) January 30, 2025

Ένα tweet από τον Αύγουστο του 2020, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, γράφει: «Το κινεζικό εμβόλιο, εκτός από το υποχρεωτικό τσιπ, συνοδεύεται από δύο spring rolls, μια γάτα που κινεί το χέρι της, 2 πλαστικά λουλούδια, ένα αναδυόμενο φανάρι, 3 τηλεφωνικές γραμμές και ένα ευρώ για την πρώτη σας ελεγχόμενη αγορά». Ένα άλλο tweet από τον Φεβρουάριο του 2020 στοχεύει ομοίως την Κίνα, αναφέροντας: «Τόσοι επιστήμονες στον κόσμο φτιάχνουν βόμβες, τόσοι μελετητές κατασκευάζουν αντικείμενα για το διάστημα, τόσα φαρμακευτικά εργοστάσια και δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να μπει στη σειρά με αυτές τις κινεζικές μ@..... Στο τέλος, ήταν ένα τεράστιο σόου για μια νέα παραλλαγή της γρίπης, του ιού των πτηνών ή του κορωνοϊού».

Μετά την αναδημοσίευση των εν λόγω αναρτήσεων στα social media, η ηθοποιός ζήτησε συγγνώμη για όσα έγραψε στο παρελθόν. «Θέλω να αποδεχθώ τη συζήτηση για προηγούμενες αναρτήσεις μου στα social media που προκάλεσαν πόνο. Ως άτομο που έχω υπάρξει μέλος περιθωριοποιημένης κοινότητας, γνωρίζω αυτό τον πόνο και ζητάω συγγνώμη προς αυτούς τους οποίους ενόχλησα. Όλη μου τη ζωή πάλευα για έναν καλύτερο κόσμο. Πιστεύω ότι το φως πάντα θα νικά το σκοτάδι».

Πηγή: skai.gr

