Demi Moore: Έχασε το Όσκαρ, αλλά νιώθει ευγνωμοσύνη γι’ αυτό το ταξίδι…

Μετά την απονομή, η ηθοποιός επέστρεψε στο σπίτι της, φόρεσε ένα άνετο μπουρνούζι και απόλαυσε τηγανητές πατάτες με την οικογένεια

Demi Moore

Η Ντέμι Μουρ «έσπασε» τη σιωπή της για την ήττα-σοκ στα Όσκαρ με ένα μήνυμα που συγχαίρει τη νικήτρια του Βραβείου Α' Γυναικείου Ρόλου, Mikey Madison.

Η 62χρονη ηθοποιός ήταν υποψήφια για τον ρόλο της στην ταινία «The Substance» - η πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ - αλλά έχασε από την πρωταγωνίστρια του «Anora». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Demi Moore (@demimoore)

Πιο συγκεκριμένα, ηθοποιός έγραψε στην ανάρτησή της: «Καθώς αυτή η σεζόν βραβείων φτάνει στο τέλος της, νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη γι’ αυτό το ταξίδι. Ήταν το ταξίδι μιας ζωής και μόλις αρχίζουμε. Νιώθω τόσο ευγνώμων για την ομάδα μου, τις συνυποψήφιές μου και όλους όσοι έκαναν αυτή την εμπειρία τόσο γεμάτη χαρά και φως».

Η Ντέμι Μουρ αναφέρθηκε επίσης στη σκηνοθέτιδα του «The Substance», Κοραλί Φαρζέ, και στη συμπρωταγωνίστριά της, Μάργκαρετ Κουάλεϊ, λέγοντας ότι ήταν «τιμή» να δουλέψει μαζί τους. Όπως έγραψε: «Ευχαριστώ το καστ, το συνεργείο και τους θαυμαστές του @trythesubstance – @isimostar και @coralie_fargeat, ήταν μεγάλη τιμή να δουλέψω δίπλα σας, να μάθω από εσάς και να γιορτάσουμε μαζί αυτή την ταινία. Και ένα τεράστιο μπράβο στη #MikeyMadison – ανυπομονώ να δω τι θα κάνεις στη συνέχεια».

Demi Moore

Το βίντεο ξεκινά με τη διάσημη ηθοποιό να ετοιμάζεται για τη βραδιά των Όσκαρ, έχοντας στην αγκαλιά της το αγαπημένο της σκυλάκι, καθώς επιμελούνται τα μαλλιά και το μακιγιάζ της. Μετά την απονομή, η ηθοποιός επέστρεψε στο σπίτι της, φόρεσε ένα άνετο μπουρνούζι και απόλαυσε τηγανητές πατάτες με την οικογένειά της.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by tallulah willis (@buuski)

Πηγή: skai.gr

