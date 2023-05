Τέλος εποχής για το MTV News μετά από 36 χρόνια

Το MTV News κλείνει αυτή την εβδομάδα καθώς η μητρική του εταιρεία Paramount Global ανακοίνωσε ότι προχωρά σε περικοπές του εργατικού δυναμικού του στις ΗΠΑ κατά 25%. Το δίκτυο άρχισε ως εκπομπή το 1987 και έγινε πολιτιστική τάση για εκατομμύρια θεατές της Gen X τη δεκαετία του 1990.



Σε ανακοίνωση προς το προσωπικό, ο πρόεδρος των Showtime/MTV Entertainment Studios και Paramount Media Networks, Κρις ΜακΚάρθι, ανέφερε ότι, παρά την «επιτυχία της Paramount στο streaming, συνεχίζουμε να νιώθουμε πίεση από ευρύτερα οικονομικά προβλήματα, όπως πολλοί στο επάγγελμά μας». «Ανώτερα στελέχη σε συντονισμό με το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού συνεργάζονται τους τελευταίους μήνες για να καθορίσουν τη βέλτιστη οργάνωση για τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της επιχείρησής μας», διευκρίνισε.

«Ως αποτέλεσμα, λάβαμε την πολύ δύσκολη αλλά απαραίτητη απόφαση να περιορίσουμε την εγχώρια ομάδα μας κατά περίπου 25%», πρόσθεσε.

«Πρόκειται για μια δύσκολη αλλά σημαντική στρατηγική αναπροσαρμογή του ομίλου μας. Μέσω της κατάργησης ορισμένων τμημάτων και με τον εξορθολογισμό άλλων, θα είμαστε σε θέση να μειώσουμε το κόστος και να δημιουργήσουμε μια πιο αποτελεσματική προσέγγιση για την επιχείρησή μας καθώς προχωράμε», συμπλήρωσε.

MTV News got an entire generation of Gen Xers and older millennials to start paying attention to global events, politics, the world. Kurt Loder & the MTV News crew expanded a part of my brain that living in small-town rural America never could. https://t.co/ZehpNmx6jD

Το MTV News έγινε επιτυχημένο στο νεότερο κοινό όταν ο συντάκτης του Rolling Stone που έγινε τηλεοπτικός παρουσιαστής Κερτ Λόντερ εντάχθηκε στο δίκτυο το 1987 και ξεκίνησε το πρόγραμμα The Week in Rock.

