Jessica Chastain: Θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία τρόμου «I Am Not Alone»

Το Netflix ετοιμάζει μια ταινία τρόμου επιστημονικής φαντασίας που θα μεταφέρει το διήγημα του Κρις Χικς με τίτλο «I Am Not Alone».

Η βραβευμένη με Όσκαρ, Jessica Chastain, θα ηγηθεί του έργου, ενώ η Misha Green της σειράς Lovecraft Country του HBO, θα αναλάβει τη δημιουργία.

Netflix Wins Record Short Story Auction 'I Am Not Alone;' Star Vehicle For Jessica Chastain, Misha Green To Write & Direct Grounded Sci-Fi Terror Tale