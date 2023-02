IT: Το HBO Max ετοιμάζει την prequel σειρά - Σε ποιον έλειψε ο Pennywise;

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής είναι ελάχιστες, η σειρά θα είναι ένα prequel των ταινιών, εξερευνώντας τη στοιχειωμένη πόλη Maine, πριν από τα γεγονότα των βιβλίων και των ταινιών

Το HBO Max έδωσε το πράσινο φως για την prequel σειρά του εμβληματικού μυθιστορήματος τρόμου IT του Stephen King.

Με τίτλο «Welcome to Derry», η σειρά υπόσχεται να επεκτείνει το σύμπαν που δημιουργήθηκε στις επιτυχημένες μεταφορές στη μεγάλη οθόνη των ταινιών IT και IT Chapter Two, τις οποίες σκηνοθέτησε ο Andy Muschietti.

Ο Muschietti θα αναλάβει το τιμόνι πολλών επεισοδίων της επερχόμενης σειράς, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου. Ο Jason Fuchs, ο οποίος έγραψε το IT Chapter Two μαζί με τον Muschietti, θα είναι μαζί με τον Muschietti για το Welcome to Derry και θα γράψει το πρώτο επεισόδιο βασισμένο σε μια ιστορία των Muschiettis και του ίδιου.

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής είναι ελάχιστες, η σειρά θα είναι ένα prequel των ταινιών, εξερευνώντας τη στοιχειωμένη πόλη Maine, πριν από τα γεγονότα των βιβλίων και των ταινιών. Ο King, ο οποίος έχει δώσει τη σφραγίδα της έγκρισής του, δήλωσε:«“Είμαι ενθουσιασμένος που η ιστορία του Derry, της πιο στοιχειωμένης πόλης του Maine, συνεχίζεται και χαίρομαι που ο Andy Muschietti θα επιβλέπει τις τρομακτικές γιορτές, μαζί με ένα brain trust που περιλαμβάνει την ταλαντούχα αδελφή του, Barbara».

Οι θαυμαστές αναρωτιούνται επίσης αν ο Bill Skarsgård θα επιστρέψει ως Pennywise, ο εμβληματικός κακός που τόσο αριστοτεχνικά ενσάρκωσε στις ταινίες. Το HBO Max δεν έχει κάνει ακόμη καμία ανακοίνωση σχετικά με το casting για τη σειρά.

