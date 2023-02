Το Netflix μειώνει τις συνδρομές σε περισσότερες από 30 χώρες 

Σε μία προσπάθεια να προσελκύσει περισσότερους συνδρομητές, ενώ ο πλανήτης «σφίγγει το ζωνάρι» λόγω ακρίβειας, το Netflix ανακοίνωσε ότι μειώνει τις τιμές στα συνδρομητικά πακέτα του σε περισσότερες από 30 χώρες.

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια το Netflix αντιμετωπίζει αυξημένο ανταγωνισμό από ανταγωνιστικές πλατφόρμες streaming, που του έχουν «κλέψει» ένα μεγάλο μέρος της συνδρομητικής πίτας.

Οι μειώσεις αφορούν διάφορες χώρες στην Ασία, την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική, την υποσαχάρια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, όπου έχει κριθεί ότι υπάρχει αυξανόμενο κόστος ζωής.

