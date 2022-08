Ίντρις Έλμπα: O ρόλος του στον νέο Τζέιμς Μποντ δεν είναι αυτός που νομίζετε 

Ο Βρετανός ηθοποιός διαδραματίζει κάποιο ρόλο στις ταινίες Μποντ της «μετά Κρεγκ» εποχής, αλλά όχι τον αναμενόμενο...

Ο Ίντρις Έλμπα φέρεται να εγκατέλειψε τις πολυετείς συζητήσεις του με τους επικεφαλής του franchise του Τζέιμς Μποντ για να αναλάβει τον ρόλο του «υπερκατασκόπου», παρά το γεγονός ότι ήταν ο αγαπημένος των εταιρειών στοιχημάτων για να αντικαταστήσει τον Ντάνιελ Κρεγκ.



Σύμφωνα με την The Sun, ο 49χρονος ηθοποιός επιθυμεί να ακολουθήσει άλλους ρόλους και έχει προτείνει άλλους ηθοποιούς στην παραγωγό Μπάρμπαρα Μπροκόλι.



Μια πηγή είπε στο δημοσίευμα: «Οι θαυμαστές και η Μπάρμπαρα ήθελαν τον Ίντρις, αλλά αυτός θέλει να κάνει κάτι δικό του».



Διευκρίνισαν όμως «ωστόσο, έχει προτείνει ονόματα για να παίξουν το 007. Βρίσκεται "ανεπίσημα" στη διαδικασία λήψης αποφάσεων καθώς συνομιλεί με τους παραγωγούς για τόσο καιρό».



Υπενθυμίζεται ότι στην πρεμιέρα της ταινίας του The Harder They Fall το 2021, ο Ίντρις ξεκαθάρισε όταν ρωτήθηκε ότι «όχι, δεν θα γίνω ο Τζέιμς Μποντ».



Είπε επίσης χαριτολογώντας στην εφημερίδα The Express: «Είμαι ίσως ο πιο διάσημος ηθοποιός Μποντ στον κόσμο και δεν έχει παίξει καν τον ρόλο». Στη συνέχεια πρόσθεσε πιο σοβαρά: «Φτάνει πια. Δεν μπορώ να το συζητάω άλλο».

Έως στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιος θα είναι ο νέος πράκτορας 007. Μεταξύ των ονομάτων που αναφέρει η Daily Mail είναι ο Ρίτσαρντ Μάντεν του Game of Thrones, ο Τομ Χάρντι και ο Ρεγκέ-Ζαν Πέιτζ.

Πηγή: skai.gr

