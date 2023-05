Imagine Dragons: Το βίντεο κλιπ από το τραγούδι τους «Crushed» έχει πλάνα από τον πόλεμο στην Ουκρανία - Πάρτε μια γεύση...

Οι Imagine Dragons κυκλοφόρησαν μουσικό βίντεο για το τραγούδι τους «Crushed» με εικόνες από την πρώτη γραμμή του πολέμου στην Ουκρανία.

Το αμερικανικό συγκρότημα ανακοίνωσε την κυκλοφορία του βίντεο με ανάρτηση στο Twitter, στην οποία σημειώνεται: «Το βίντεο μας για το «Crushed», που γυρίστηκε στην πρώτη γραμμή του πολέμου στην Ουκρανίας κυκλοφόρησε τώρα. Ακολουθεί τον Σάσα, ένα νεαρό αγόρι που υπέμεινε μήνες βομβαρδισμών στην πόλη του. Η ιστορία του Σάσα είναι σπαρακτική και υπάρχουν χιλιάδες άλλοι σαν εκείνον που χρειάζονται απεγνωσμένα βοήθεια. Ακόμα και σήμερα, η οικογένειά του είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και άλλες βασικές παροχές κοινής ωφέλειας».

Το συγκρότημα κοινοποίησε, επίσης, έναν σύνδεσμο που οδηγεί στην United24, επίσημη πλατφόρμα συγκέντρωσης κεφαλαίων στην Ουκρανία, προτρέποντας τους ακροατές να κάνουν δωρεές.

«Ελπίζουμε ότι ο κόσμος θα εξετάσει το ενδεχόμενο να κάνει δωρεές στη United24 και να υψώσει τη φωνή του για αυτόν τον σκοπό», δήλωσε ο τραγουδιστής, Νταν Ρέινολντς.

