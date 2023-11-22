Ο Μονομάχος: Κάθε απόφαση στην αρένα του «Μοναμάχου» μπορεί να αποδειχτεί μοιραία για την πορεία του στο παιχνίδι - Δείτε το trailer

Ο Θοδωρής Μιχαήλ συνεχίζει από το προηγούμενο παιχνίδι και βρίσκεται απέναντι από 15 ενεργούς αντιπάλους που θέλουν να τον βγάλουν εκτός μάχης και να καθίσουν στην καρέκλα του Μονομάχου.

Δείτε το trailer:



Ο απόστρατος πολεμικού ναυτικού ξεκινά μόνος απέναντί σε 15 αντιπάλους, χωρίς βοήθειες και με 740 ευρώ στον λογαριασμό του. Ωστόσο, στις πρώτες ερωτήσεις δεν κάνει καμία από τις δύο πλευρές λάθος και η γνωστική μονομαχία αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον...



Ο Θανάσης Ζαφειρόπουλος από τη θέση 61, αναδεικνύεται ο νέος Μονομάχος.

Είναι λογιστής, παντρεμένος και έχει δύο κόρες. Σύντομα, ξεκινά να χρησιμοποιεί τις βοήθειες αλλά κάποια στιγμή παίρνει μια απόφαση που ίσως αποδειχτεί μοιραία!

