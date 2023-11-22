Τα όνειρα γίνονται εφιάλτες για τους ήρωες, στο νέο επεισόδιο της σειράς «Οι Πανθέοι», απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Ο Ανδρέας είναι πια σχεδόν πεπεισμένος για την απιστία της Μάρμως και γι’ αυτό ζητάει από τον Ισίδωρο να μάθει ποια είναι η διαδικασία για να προχωρήσει κάποιος σε διαζύγιο. Ο Ισίδωρος προσπαθεί να τον αποτρέψει, αλλά ο Ανδρέας μάλλον έχει πάρει την απόφασή του…

Η Μάρμω, δέχεται την επίσκεψη της Δέσποινας, η οποία την κατηγορεί ευθέως πως έχει σχέση με τον γιο της και της ζητάει να τη διακόψει αμέσως. Η Μάρμω φοβάται ότι θα τα αποκαλύψει όλα στον Ανδρέα, αλλά η μητέρα του Κίτσου δεν έχει τέτοια πρόθεση, τουλάχιστον προς το παρόν. Η επόμενη κίνηση της Μάρμως θα ωθήσει τον Κίτσο σε επικίνδυνα μονοπάτια…

Ο Κίτσος δεν θα αφήσει τόσο εύκολα τη Μάρμω να φύγει από τη ζωή του και σχεδιάζει ήδη τις επόμενες κινήσεις του για να τη διεκδικήσει από τον Ανδρέα. Το σχέδιο που καταστρώνει θα θέσει τις ισορροπίες της οικογένειας σε μεγάλο κίνδυνο…

Η Χρυσοστόμη με τον Ισίδωρο αποφασίζουν ότι πρέπει να προστατέψουν τον Ανδρέα και να του κρύψουν την αλήθεια για την ταυτότητά του. Παρόλα αυτά, ο Ισίδωρος, νιώθοντας πολύ οικεία με τη Μιρέλλα, της εκμυστηρεύεται όλα τα μυστικά της οικογένειας - τόσο την ταυτότητα του νόθου όσο και την κρυφή σχέση του ανιψιού του Κίτσου με τη Μάρμω.

Στο Γραμματικό, η Θάλεια είναι επίσημα καλεσμένη στο σπίτι του Χρυσίνα για να δειπνήσει με τον πεθερό και τον μέλλοντα σύζυγό της. Δεν ξέρει όμως, τα νέα που μαθαίνει η μητέρα της, Μερόπη, που ίσως θα την κάνουν να αλλάξει γνώμη για το γάμο. Ο Μαρμάρης συνεχίζει να λέει ψέματα στην Πέλλα σχετικά με την κατάσταση της Ματούλας και έτσι την πείθει, για άλλη μία φορά, να τον βοηθήσει στα σχέδιά του.

Θα προχωρήσει ο Ανδρέας με το διαζύγιο ή θα δώσει στη Μάρμω μία δεύτερη ευκαιρία;

Τι σχέδιο καταστρώνει ο Κίτσος για να ξανακερδίσει τη Μάρμω που θα αναστατώσει τους Πανθέους;

Τι συμβαίνει ανάμεσα σε Ισίδωρο και Μιρέλλα που τους φέρνει όλο και πιο κοντά;

«ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ»

Δευτέρα με Πέμπτη στις 21.00

Στον ΣΚΑΪ

Πρωταγωνιστούν: Κάτια Δανδουλάκη (Χρυσοστόμη Πανθέου), Αιμίλιος Χειλάκης (Ανδρέας Πανθέος), Μελία Κράιλινγκ (Μάρμω Πανθέου), Μιχάλης Σαράντης (Κίτσος Γαλάτης), Νίκος Χατζόπουλος (Ισίδωρος Πανθέος), Θανάσης Κουρλαμπάς (Φάνης Πανθέος), Μαρία Καλλιμάνη (Δέσποινα Γαλάτη), Πηνελόπη Πιτσούλη (Ιλαρία), Μαρία Αλιφέρη (Καλή), Κόρα Καρβούνη (Νίνα Αυγουστάκη), Σπύρος Σταμούλης (Στάθης Μονογιός), Μιχάλης Συριόπουλος (Γιάννης Μαρμάρης), Έλενα Τοπαλίδου (Δασκάλα), Αθηνά Μαξίμου (Μερόπη Μονογιού), Κώστας Φιλλίπογλου (Ιορδάνης Βαλλίδης), Παντελής Δεντάκης (Λουκάς Αυγουστάκης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Ματούλα Γκανά), Χριστίνα Αλεξανιάν (Βέτα Πανθέου), Ελένη Καρακάση (Σεβαστή), Αλέξανδρος Μούκανος (Χρυσίνας), Ιζαμπέλλα Μπαλτσαβιά (Πέλλα Γκανά), Βίκυ Διαμαντοπούλου (Θάλεια Μονογιού), Κωνσταντίνος Γαβαλάς (Τέλης

