Ο Μάρκος διψάει για νέες γεύσεις και μπαίνει… πεινασμένος στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου». Περιμένει πώς και πώς να δοκιμάσει τα πιάτα που θα ετοιμάσουν οι σημερινοί παίκτες – οι προηγούμενοι νικητές Κωνσταντίνος και Σοφία αλλά και οι νέες παίκτριες, η Μένη με την κόρη της Σοφία.

Δείτε το trailer:

Ο Κωνσταντίνος και η Σοφία πίστεψαν πως η χημεία τους στη ζωή αλλά και στην κουζίνα κερδίζει και τελικά τα κατάφεραν στο προηγούμενο επεισόδιο και βγήκαν νικητές. Έχοντας πλέον εμπιστοσύνη στις μαγειρικές τους ικανότητες και έχοντας μάθει τα κατατόπια της κουζίνας, η Σοφία παίρνει τις κουτάλες ανά χείρας και είναι έτοιμη να μαγειρέψει «λιγκουίνι με τόνο και κάπαρη». Θα είναι το πιάτο τους τόσο καλό ώστε να φύγουν με άλλα 1.000 ευρώ στην τσέπη τους;

Απέναντί τους, μια μαμά με την κόρη της που έρχονται από τη Λάρισα. Η Μένη έχει απαιτήσεις και θέλει η κόρη της Σοφία να αριστεύσει στη σημερινή μαγειρική δοκιμασία. Έτσι, η Σοφία μπαίνει στην κουζίνα και, παρότι οι γνώσεις της στη μαγειρική είναι οι βασικές, είναι σίγουρη πως θα τα καταφέρει. Η Σοφία καλείται να φτιάξει «τυροπιτάκια της γιαγιάς» με χειροποίητο φύλλο. Θα μείνει ευχαριστημένος ο Έκτορας από αυτή την προσπάθεια;

