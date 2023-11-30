Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου: Η μαγειρική είναι για όλους... ή μήπως όχι; - Δείτε το trailer

Σήμερα στις 17.30, στον ΣΚΑΪ

μαμα

Σύμφωνα με κάποιους η μαγειρική είναι για όλους. Αυτό έρχονται να αποδείξουν καθημερινά οι παίκτες στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου». Ο Μάρκος συμμερίζεται αυτή την άποψη και υποδέχεται τις σημερινές ομάδες – τις προηγούμενες νικήτριες Μαρία και Χριστίνα αλλά και δύο φίλους, τον Χρήστο και τον Βαγγέλη. Ο Έκτορας, από την άλλη, διατηρεί τις αμφιβολίες του…

Δείτε το trailer:

Στο προηγούμενο επεισόδιο, η Μαρία και η Χριστίνα με άψογη συνεργασία στην κουζίνα κατάφεραν να κόψουν το σερί νικών των αντιπάλων τους. Αυτή τη φορά, γνωρίζοντας ακόμη καλύτερα τα κατατόπια και έχοντας ήδη μια νίκη στο «βιογραφικό» τους, είναι έτοιμες να φέρουν τα πάνω – κάτω, αφού φτιάχνουν «ανάποδα γεμιστά». Θα είναι και αυτή άραγε μια συνταγή που θα καταπλήξει τον Έκτορα;

mama

Θέση απέναντί τους θα πάρουν δύο φίλοι και συνεργάτες, ο Χρήστος και ο Βαγγέλης που είναι barmen. Οι δυο τους, μετά τα κοκτέιλ, θέλησαν να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους και στην κουζίνα. Ο Βαγγέλης καθοδηγεί τον Χρήστο για να φτιάξουν «burger μπακαλιάρου». Οι χαμηλές όμως ταχύτητες του Χρήστου θα φτάσουν το πιάτο αλλά και τον Βαγγέλη στα όριά τους. Θα μπορέσουν να σώσουν την προσπάθειά τους ή θα... κλείσουν ταμείο;

mama

Πρωτότυπες συνταγές οι σημερινές, αλλά τα πιάτα που φτάνουν μπροστά στον Έκτορα είναι σκέτη… καταστροφή. Δύσκολη η απόφαση, αλλά σε κάποιον πρέπει να δώσει τα 1.000 ευρώ. Στα κορίτσια ή στα αγόρια

mama

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση ΣΚΑΪ TV SkaitvGR
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
73 0 Bookmark