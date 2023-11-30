Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου: Η μαγειρική είναι για όλους... ή μήπως όχι; - Δείτε το trailer

Σύμφωνα με κάποιους η μαγειρική είναι για όλους. Αυτό έρχονται να αποδείξουν καθημερινά οι παίκτες στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου». Ο Μάρκος συμμερίζεται αυτή την άποψη και υποδέχεται τις σημερινές ομάδες – τις προηγούμενες νικήτριες Μαρία και Χριστίνα αλλά και δύο φίλους, τον Χρήστο και τον Βαγγέλη. Ο Έκτορας, από την άλλη, διατηρεί τις αμφιβολίες του…

Στο προηγούμενο επεισόδιο, η Μαρία και η Χριστίνα με άψογη συνεργασία στην κουζίνα κατάφεραν να κόψουν το σερί νικών των αντιπάλων τους. Αυτή τη φορά, γνωρίζοντας ακόμη καλύτερα τα κατατόπια και έχοντας ήδη μια νίκη στο «βιογραφικό» τους, είναι έτοιμες να φέρουν τα πάνω – κάτω, αφού φτιάχνουν «ανάποδα γεμιστά». Θα είναι και αυτή άραγε μια συνταγή που θα καταπλήξει τον Έκτορα;

Θέση απέναντί τους θα πάρουν δύο φίλοι και συνεργάτες, ο Χρήστος και ο Βαγγέλης που είναι barmen. Οι δυο τους, μετά τα κοκτέιλ, θέλησαν να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους και στην κουζίνα. Ο Βαγγέλης καθοδηγεί τον Χρήστο για να φτιάξουν «burger μπακαλιάρου». Οι χαμηλές όμως ταχύτητες του Χρήστου θα φτάσουν το πιάτο αλλά και τον Βαγγέλη στα όριά τους. Θα μπορέσουν να σώσουν την προσπάθειά τους ή θα... κλείσουν ταμείο;

Πρωτότυπες συνταγές οι σημερινές, αλλά τα πιάτα που φτάνουν μπροστά στον Έκτορα είναι σκέτη… καταστροφή. Δύσκολη η απόφαση, αλλά σε κάποιον πρέπει να δώσει τα 1.000 ευρώ. Στα κορίτσια ή στα αγόρια

