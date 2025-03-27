Η Ρενέ Ζελβέγκερ στο «Only Murders in the Building»

Η δημοφιλής σειρά του Hulu, «Only Murders in the Building», προσθέτει ακόμα περισσότερη λάμψη στην πέμπτη της σεζόν, καθώς η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ Ρενέ Ζελβέγκερ (Renée Zellweger) εντάχθηκε στο καστ.

Όπως συνηθίζεται, οι λεπτομέρειες σχετικά με τις ιστορίες και τους νέους χαρακτήρες κρατούνται επτασφράγιστο μυστικό. H παραγωγή της νέας σεζόν, ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το Deadline. Οι αγαπημένοι πρωταγωνιστές και εκτελεστικοί παραγωγοί Μάρτιν Σορτ (Martin Short), Στιβ Μάρτιν (Steve Martin), Σελίνα Γκόμεζ (Selena Gomez) και Μάικλ Σίριλ Κρίτον (Michael Cyril Creighton) θα ενώσουν ξανά τις δυνάμεις τους για να λύσουν ένα νέο μυστήριο. Μαζί με την Ζελβέγκερ στο κτίριο θα κάνουν την εμφάνισή τους ο Κρίστοφ Βαλτς (Christoph Waltz), η Τέα Λεόνι (Téa Leoni) και ο Κίγκαν-Μάικλ Κι (Keegan-Michael Key).

Η διάσημη σειρά τον προηγούμενο μήνα απέσπασε το πρώτο της βραβείο SAG για το Καλύτερο Καστ σε Κωμική Σειρά, όπως και ο Μάρτιν Σορτ ο οποίος τιμήθηκε για την ερμηνεία του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ρενέ Ζελβέγκερ έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο στο κοινωνικό θρίλερ του Netflix «What/If» το 2019 και ακολούθησε το "The Thing About Pam" του NBC το 2022.

