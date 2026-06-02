Η Ουγγαρία εμφανίζεται έτοιμη να εγκαταλείψει την αντίθεσή της στην υποψηφιότητα για ένταξη της Ουκρανίας, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη των επίσημων ενταξιακών διαπραγματεύσεων τόσο με το Κίεβο όσο και με τη Μολδαβία τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Politico.

Σύμφωνα με τέσσερις διπλωμάτες που μίλησαν στο Politico, η Βουδαπέστη εμφανίζεται διατεθειμένη να άρει το βέτο που διατηρούσε μέχρι σήμερα στην ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η έναρξη του πρώτου διαπραγματευτικού «κεφαλαίου», που αποτελεί επίσημο βήμα στη διαδικασία ένταξης, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια διακυβερνητικής διάσκεψης στο Λουξεμβούργο στις 15 Ιουνίου, σύμφωνα με τρεις από τις πηγές.

Η Ουκρανία και η Μολδαβία υπέβαλαν ταυτόχρονα αίτηση ένταξης στην ΕΕ και οι ενταξιακές τους διαδικασίες παραμένουν συνδεδεμένες. Αυτό σημαίνει ότι η υποψηφιότητα της Μολδαβίας δεν μπορεί να προχωρήσει εάν δεν προχωρήσει και εκείνη της Ουκρανίας.

Η νέα ηγεσία της Ουγγαρίας φαίνεται να εγκαταλείπει τη σκληρή στάση που είχε υιοθετήσει η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν απέναντι στην ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας, σηματοδοτώντας ότι είναι έτοιμη να άρει το βέτο της και να επιτρέψει την έναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με πληροφορίες του Politico.

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι η μεταστροφή της Βουδαπέστης ακολούθησε συνάντηση Ουκρανών και Ούγγρων εμπειρογνωμόνων τη Δευτέρα με αντικείμενο τα δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με έναν από τους διπλωμάτες, η ουκρανική πλευρά παρείχε διαβεβαιώσεις για την επίλυση των περισσότερων ζητημάτων που περιλαμβάνονταν σε σχέδιο 11 σημείων το οποίο είχε διαμορφωθεί επί διακυβέρνησης Όρμπαν. Παρότι δεν μπορούν να ικανοποιηθούν άμεσα όλα τα αιτήματα της Ουγγαρίας, η έγκριση της Βουδαπέστης δεν φαίνεται να εξαρτάται από την άμεση υιοθέτηση νέας νομοθεσίας από το Κίεβο.

Ωστόσο, Ούγγρος αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση για το άνοιγμα των πρώτων διαπραγματευτικών κεφαλαίων. «Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία», ανέφερε.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι συζητήσεις επιταχύνθηκαν μετά τη μετάβαση του Ούγγρου πρωθυπουργού Πέτερ Μάγιαρ στις Βρυξέλλες, όπου είχε επαφές με κορυφαίους αξιωματούχους της ΕΕ για το ζήτημα της αποδέσμευσης 16,4 δισ. ευρώ ευρωπαϊκών κονδυλίων που παραμένουν παγωμένα.

Οι πρεσβευτές των κρατών-μελών της ΕΕ αναμένεται να οριστικοποιήσουν τη θέση τους έως το τέλος της εβδομάδας, αφού η Ουκρανία παρουσιάσει το σχέδιό της για εσωτερικές μεταρρυθμίσεις και για τη διαχείριση των ζητημάτων που αφορούν τις μειονότητες.

Η έναρξη του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου για την Ουκρανία και τη Μολδαβία θα μπορούσε να εγκριθεί στη διακυβερνητική διάσκεψη της 15ης Ιουνίου στο Λουξεμβούργο. Για κάθε στάδιο της ενταξιακής διαδικασίας απαιτείται ομόφωνη έγκριση και από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: skai.gr

