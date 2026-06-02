Ένα γήπεδο ελπίδας και δημιουργίας στις Φυλακές Νέων και Ανηλίκων Κασσαβέτειας

Η «Πάνος & Χρυσηίδα – Βοήθεια στα Παιδιά» χρηματοδότησε και υλοποίησε την πλήρη ανακατασκευή του προαύλιου χώρου της νέας πτέρυγας των Φυλακών Ανηλίκων και Νέων στην Κασσαβέτεια Βόλου, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και ασφαλές γήπεδο μπάσκετ με έντονα χρώματα και ένα μεγάλο γκράφιτι, σχεδιασμένο σε συνεργασία με τα ίδια τα παιδιά που κρατούνται εκεί. Η δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την πρωτοβουλία "Aris4Kids" και είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Άρη, που λάτρευε το μπάσκετ, δίνοντας στον χώρο έναν έντονο συμβολισμό ελευθερίας, ομαδικότητας και ελπίδας.

Από την εγκατάλειψη στη δημιουργία

Το προαύλιο των φυλακών πριν τη δράση της Οργάνωσης

Ο προαύλιος χώρος πριν την ανακατασκευή βρισκόταν σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση, με σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και εικόνα που επηρέαζε αρνητικά την ψυχολογία των παιδιών. Σήμερα, έχει μετατραπεί σε έναν πολύχρωμο, λειτουργικό και ασφαλή χώρο άθλησης και αναψυχής, που ενισχύει τη σωματική δραστηριότητα, την κοινωνική αλληλεπίδραση και την ψυχική ενδυνάμωση των ανηλίκων.

Συμμετοχική καλλιτεχνική διαδικασία

Καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του γκράφιτι είχε ο καλλιτέχνης Σωτήρης Φωκέας (Soteur), ο οποίος εργάστηκε αφιλοκερδώς. Το έργο δεν σχεδιάστηκε μονομερώς: προηγήθηκε βιντεοκλήση με τα παιδιά, κατά την οποία συζητήθηκαν ιδέες, συναισθήματα και σύμβολα, ώστε το τελικό σχέδιο να εκφράζει τη δική τους φωνή. Ο Soteur δήλωσε: «Το να δημιουργείς τέχνη μαζί με παιδιά που ζουν μέσα στη φυλακή είναι μια εμπειρία βαθιά ανθρώπινη. Δεν ζωγράφισα απλώς έναν τοίχο. Συνδιαμόρφωσα ένα έργο με ανθρώπους που είχαν ανάγκη να εκφραστούν και να νιώσουν ότι ακούγονται.»

Μαζί του, για τρεις συνεχόμενες ημέρες στις φυλακές, βρέθηκε ο Νίκος Σκαρέντζος από την "Aris4Kids", συμβάλλοντας ενεργά στην κατασκευή και στη διάδραση με τα παιδιά. «Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία να μιλάς με τα παιδιά μέσα στη φυλακή, να ακούς τις σκέψεις και τα όνειρά τους. Αυτές οι τρεις ημέρες μου θύμισαν πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε χώρο και χρόνο στους νέους να εκφραστούν και να πιστέψουν ξανά στον εαυτό τους.», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Νίκος Σκαρέντζος.

Από την πλευρά της, η Διόνη Βαρδάκα, Πρόεδρος της Οργάνωσης «Πάνος & Χρυσηίδα – Βοήθεια στα Παιδιά», τόνισε: «Πιστεύουμε βαθιά ότι η άθληση, η εκπαίδευση και η δημιουργικότητα μπορούν να λειτουργήσουν θεραπευτικά για τα παιδιά και τους νέους που βιώνουν δύσκολες συνθήκες. Αυτός ο χώρος είναι μια έμπρακτη απόδειξη ότι ακόμη και μέσα σε ένα περιβάλλον περιορισμού, μπορεί να υπάρξει φως, χρώμα και ελπίδα.»

Εγκαίνια με συμμετοχή και διάλογο

Τα εγκαίνια του νέου προαύλιου χώρου πραγματοποιήθηκαν στις 12 Μαΐου, παρουσία περίπου 30 μελών της οργάνωσης. Ακολούθησε εκδήλωση στο σχολείο των φυλακών, όπου μαθητές και επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν, ενώ ο διευθυντής των φυλακών παρουσίασε το έργο που επιτελείται καθημερινά στον χώρο. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια δίπλα στο νέο γήπεδο.

Χορηγοί και Υποστηρικτές

Η υλοποίηση του έργου δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την πολύτιμη συνεισφορά των

χορηγών:

Vechro – προσφορά πλαστικών χρωμάτων

Cosmos Lac – προσφορά sprays

Ελαιουργία Μαγνησίας ΑΕ – προσφορά μπαλών και αθλητικού εξοπλισμού

Σχετικά με την Οργάνωση

Η «Πάνος & Χρυσηίδα – Βοήθεια στα Παιδιά» (Panos&Cressida4Life) είναι μια αστική μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2006 στη μνήμη του Πάνου Βαρδάκα και επεκτάθηκε το 2010 στη μνήμη της Χρυσηίδας Σπαχή. Αποστολή της είναι η ουσιαστική στήριξη παιδιών και νέων που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στη ζωή τους, όπως προβλήματα υγείας, βίας, εθισμού, εγκατάλειψης ή κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και παιδιών που ζουν σε απομακρυσμένες και μειονεκτικές περιοχές.

Η οργάνωση δεν περιορίζεται στην παροχή υλικής βοήθειας, αλλά επενδύει στη δημιουργία ευκαιριών ζωής μέσα από την εκπαίδευση, τον αθλητισμό και τη δημιουργικότητα. Υποστηρίζει δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική ένταξη, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ταλέντων, καθώς και την ψυχική και σωματική ευεξία των παιδιών και των νέων.

Στο πλαίσιο αυτό, χρηματοδοτεί εκπαιδευτικές υποδομές, χώρους άθλησης και αναψυχής, καθώς και πρωτοβουλίες που φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με την τέχνη, τον πολιτισμό και τη συνεργασία.

Πηγή: skai.gr

