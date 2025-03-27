Κλέλια Ανδριολάτου: Γιατί μετακομίζει στη Θεσσαλονίκη;

Την Κλέλια Ανδριολάτου συνάντησε η κάμερα του Πρωινού στο αεροδρόμιο και αποκάλυψε ότι μετακομίζει προσωρινά στη Θεσσαλονίκη, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

«Φεύγω για Θεσσαλονίκη τρεις μήνες για πρόβες, οπότε μαζεύω όλα μου τα πράγματα. Μετακομίζω όλη την εβδομάδα. Από εκεί είμαι, οπότε όλα καλά, εκεί είναι η οικογένειά μου, οι φίλες μου. Στην Αθήνα είναι η ζωή μου και η καθημερινότητά μου αλλά μου κάνει χαρά να πάω», δήλωσε.

«Έχει ενδιαφέρον να δουλεύεις με ανθρώπους που δεν είναι Έλληνες γιατί γνωρίζεις άλλες κουλτούρες» ανέφερε για την ταινία που έκανε στο εξωτερικό.

Φυσικά ρωτήθηκε για τη διαμάχη Ηλιάνας Παπαγεωργίου και Έλενας Χριστοπούλου καθώς συνεργάζεται με τη δεύτερη. Ευχήθηκε να ξεπεραστούν οι διαφορές ανάμεσα στις δύο γυναίκες, τονίζοντας τη σημασία της αγάπης.

«Με την Έλενα συνεργαζόμαστε 14 χρόνια και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Αυτή είναι η απάντησή μου. Ελπίζω να πάνε όλα καλά για όλους. Εννοώ να υπάρχει αγάπη. Δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο. Να ξεπεραστούν τα θέματα. Θα νιώσω τέλεια αν τη δω στο ίδιο τραπέζι με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου», είπε χαρακτηριστικά.

