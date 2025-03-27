Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κλέλια Ανδριολάτου: Γιατί μετακομίζει στη Θεσσαλονίκη;

Αλλά όχι μόνιμα!  

Womenonly

Την Κλέλια Ανδριολάτου συνάντησε η κάμερα του Πρωινού στο αεροδρόμιο και αποκάλυψε ότι μετακομίζει προσωρινά στη Θεσσαλονίκη, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Διαβάστε ακόμαΕυρυδίκη Βαλαβάνη: Η στιγμή που επιβεβαιώνει οτι είναι έγκυος και η ανακοίνωση στον άντρα της

«Φεύγω για Θεσσαλονίκη τρεις μήνες για πρόβες, οπότε μαζεύω όλα μου τα πράγματα. Μετακομίζω όλη την εβδομάδα. Από εκεί είμαι, οπότε όλα καλά, εκεί είναι η οικογένειά μου, οι φίλες μου. Στην Αθήνα είναι η ζωή μου και η καθημερινότητά μου αλλά μου κάνει χαρά να πάω», δήλωσε.

«Έχει ενδιαφέρον να δουλεύεις με ανθρώπους που δεν είναι Έλληνες γιατί γνωρίζεις άλλες κουλτούρες» ανέφερε για την ταινία που έκανε στο εξωτερικό.

Φυσικά ρωτήθηκε για τη διαμάχη Ηλιάνας Παπαγεωργίου και Έλενας Χριστοπούλου καθώς συνεργάζεται με τη δεύτερη. Ευχήθηκε να ξεπεραστούν οι διαφορές ανάμεσα στις δύο γυναίκες, τονίζοντας τη σημασία της αγάπης.

«Με την Έλενα συνεργαζόμαστε 14 χρόνια και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Αυτή είναι η απάντησή μου. Ελπίζω να πάνε όλα καλά για όλους. Εννοώ να υπάρχει αγάπη. Δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο. Να ξεπεραστούν τα θέματα. Θα νιώσω τέλεια αν τη δω στο ίδιο τραπέζι με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
64 0 Bookmark