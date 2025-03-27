Σοφία Παυλίδου: Ως οπαδός του wellness, αυτό είναι το ιδιαίτερο μέρος που θαύμασε στη Μελβούρνη

Στη μακρινή Αυστραλία βρίσκεται η Σοφία Παυλίδου και με ξεναγό την Ελληνοαυστραλή personal trainer Χαρά Λιόκος Λαζάρου μυείται στις ομορφιές των πόλεων της ηπείρου.

Η ηθοποιός ανέβασε τόσο σε στόρι όσο και σε ποστ πράγματα που της έκαναν εντύπωση και ως οπαδός και ιέρεια του wellness μας ξενάγησε στη μαγική βόλτα που έκανε στον Βασιλικό Βοτανικό κήπο της Μελβούρνης.

«A day at the Royal Botanical Gardens that turned into night✨Μια βαθιά ανάσα και μπαίνεις στο βοτανικό κήπο στην καρδιά της Μελβούρνης.

Ιδρύθηκε το 1846 δίπλα στον ποταμό Yarra κι έχει έκταση 38 στρέμματα!!! Αυτοφυή και εξωτική βλάστηση, πολλά ήδη ζώων, λίμνες κι εκπλήξεις σε κάθε καταπράσινη γωνία του. Ενα φυσικό θαύμα! Από τους πιο όμορφους και ιδιαίτερους κήπους ! Θα επιστρέψω καθώς δεν πρόλαβα να τον περπατήσω όλο!

Θα υπάρξει και μέρος δεύτερο» έγραψε.

Mας χάρισε όμως και μερικά ενδιαφέροντα καρέ από τον παλαιότερο σταθμό τρένου της Αυστραλίας τον Flinders Street Station.

