Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Ρενέ Ζελβέγκερ, γνωστή για τους ρόλους της στις ταινίες «Bridget Jones's Diary» και «Cold Mountain» αποκάλυψε σε μια συνέντευξη για τη βρετανική «Vogue» τον λόγο που την οδήγησε να κάνει ένα διάλειμμα έξι ετών από την υποκριτική, το 2010.

Σε συζήτηση με τον συμπρωταγωνιστή της από την ταινία «Bridget Jones», Χιου Γκραντ, η Ζελβέγκερ αποκάλυψε ότι ο ήχος της φωνής της, την έκανε να αποφασίσει να αποσυρθεί από το προσκήνιο. Παρά τις επιτυχίες της και την αναγνώριση της βιομηχανίας, η μία από τις πιο ακριβοπληρωμένες γυναίκες ηθοποιούς στο Χόλυγουντ, εκείνο το διάστημα δεν μπορούσε να αντέξει τη φωνή της.

«Επειδή το είχα ανάγκη. Είχα βαρεθεί τον ήχο της φωνής μου» είπε χαρακτηριστικά στην ερώτηση του Γκραντ για το εξαετές διάλειμμα. «Όταν δούλευα, έλεγα: «Ω, Θεέ μου, άκου εσένα. Είσαι πάλι λυπημένη, Ρενέ; Αυτή είναι η τρελή φωνή σου; Ήταν μια επανάληψη ίδιων συναισθηματικών εμπειριών».

Ωστόσο τόνισε ότι το διάστημα αυτό ασχολήθηκε «με τη μουσική και σπούδασε διεθνές δίκαιο». «Έχτισα ένα σπίτι, έσωσα ένα ζευγάρι ηλικιωμένα σκυλάκια, έκανα μια συνεργασία που οδήγησε σε μια εταιρεία παραγωγής, υπερασπίστηκα έναν άρρωστο φίλο και έκανα έρανο μαζί του και πέρασα πολύ χρόνο με την οικογένεια και τα βαφτιστήρια, ταξιδεύοντας σε όλη τη χώρα με τα σκυλιά» συμπλήρωσε.

Όταν επέστρεψε ήταν έτοιμη να επαναλάβει τον εμβληματικό χαρακτήρα της Bridget Jones στη ταινία «Bridget Jones's Baby» του 2016. Τρία χρόνια αργότερα, κέρδισε μερικές από τις καλύτερες κριτικές της καριέρας της ενσαρκώνοντας την Judy Garland στο «Judy». Η ταινία της χάρισε ένα δεύτερο Όσκαρ και το πρώτο της, στην κατηγορία Καλύτερης Ηθοποιού.

Στην ερώτηση του Γκραντ «αν διαβάζει τις κριτικές των ταινιών της», είπε: «Όχι. Γιατί να το κάνω αυτό; Σου ορκίζομαι ότι δεν έχω κοιτάξει ποτέ τα εισιτήρια ή το Rotten Tomatoes».

Οι δύο πρωταγωνιστές ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους στην ταινία «Bridget Jones: Mad About the Boy», η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 14 Φεβρουαρίου, από την Universal Pictures.

