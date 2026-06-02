Αγρότες βγήκαν με τρακτέρ στους δρόμους - Έκλεισαν την Εθνική Οδό Λάρισας - Κοζάνης

Με τα τρακτέρ τους στους δρόμους βγήκαν οι αγρότες, προχωρώντας σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Λάρισας - Κοζάνης. Οι αγρότες της περιοχής κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, εκφράζοντας την έντονη απόγνωσή τους για τα προβλήματα του κλάδου.

Σημειώνεται ότι κινητοποίησεις με την έναρξη του καλοκαιρίου πραγματοποίησαν σήμερα οι αγρότες στα Φάρσαλα, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση για τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα.

Με μια συμβολική παρουσία 20 τρακτέρ, οι παραγωγοί κατέλαβαν το κέντρο της πόλης, όπου και παρέμειναν έως τη 1:00 το μεσημέρι, για να επιστρέψουν στις καλλιεργητικές εργασίες της περιόδου, σύμφωνα με το larissanet.

Σε δηλώσεις του, ο αντιπρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ, κ. Σωκράτης Αλειφτήρας, ξεκαθάρισε ότι η σημερινή δράση αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα. Απαντάμε στην κυβερνητική αναλγησία και στη μη υλοποίηση των δεσμεύσεων, τόνισε, επισημαίνοντας ότι ο αγώνας στον δρόμο έχει αποδείξει πως φέρνει αποτελέσματα και το κίνημα είναι αποφασισμένο να τον συνεχίσει. Παράλληλα, προανήγγειλε πανελλαδική συνεδρίαση της Γραμματείας των Μπλόκων την ερχόμενη εβδομάδα για τη λήψη συλλογικών αποφάσεων.

Οι αγρότες διεκδικούν την άμεση καταβολή των οφειλόμενων χρημάτων, καθώς και τη σύνδεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων με την πραγματική παραγωγή και την κτηνοτροφία. Την ίδια στιγμή, απαιτούν την πάταξη του κυκλώματος των παράνομων ελληνοποιήσεων, το οποίο, όπως κατήγγειλε ο κ. Αλειφτήρας, συνεχίζει να υφίσταται με την ανοχή του πολιτικού συστήματος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο αντιπρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ και στη μαζική φυγή των νέων από την ύπαιθρο, επικαλούμενος στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σύμφωνα με τα οποία 75.000 αγρότες εγκατέλειψαν το επάγγελμα μέσα στο 2025.

Πηγή: skai.gr

