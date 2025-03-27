Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» επιστρέφει στη Θεσσαλία και σήμερα, Πέμπτη 27 Μαρτίου στις 14.45, η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής στήνουν το στούντιο της εκπομπής στην Καρδίτσα.

Μόλις 63 χρόνια ζωής μετρά η Στεφανιάδα, η νεότερη φυσική λίμνη της Ελλάδας στα θεσσαλικά Άγραφα - μια περιοχή απαράμιλλης ομορφιάς που παίρνει ζωή με πλήθος δραστηριοτήτων στο πλαίσιο ενός θερινού φεστιβάλ οικοτουρισμού. Λίγοι οι άνθρωποι των Αγράφων τον χειμώνα, ταγμένοι να παραμένουν για να «σπάνε» την ερημιά.

2020, Ιανός, Μουζάκι Καρδίτσας. Μια νέα κοπέλα πέφτει θύμα σειράς λανθασμένων χειρισμών μετά την πρωτοφανή καταστροφή. Η μητέρα της Ευδοκίας Μυρτούς, σε μια συγκλονιστική μαρτυρία στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», μιλά για το «χάος», τη «σύγχυση» και την αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να σώσει το παιδί της που έπεσε με το αυτοκίνητο στον σαρωτικό χείμαρρο και χάθηκε για πάντα.

Πρόσφυγες στον ίδιο τους τον τόπο παραμένουν εκατοντάδες κάτοικοι της Μεταμόρφωσης και του Βλοχού που ζουν ακόμα με τις συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. «Ζούμε ακόμα με το φόβο, νοικιάζουμε αλλού και το κράτος μάς χρωστάει τα επιδοτούμενα ενοίκια», λένε δείχνοντας τα ερείπια των σπιτιών τους.

Μία πόλη είναι πιο ωραία όταν ποδηλατείς. Και η Καρδίτσα το αποδεικνύει, αφού οι κάτοικοι μετακινούνται με το ποδήλατο για δουλειές ή ψυχαγωγία, στα περίχωρα ή στο κέντρο της πόλης.

Μια μπάντα… aladala στην Καρδίτσα ενώνει με τη μουσική και τις πιο ετερόκλητες παρέες. Το μόνο που θα πρέπει να έχουν κοινό όσοι βρίσκονται στα live τους είναι καλή διάθεση.

