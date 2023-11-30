Η Sabrina Carpenter πιστεύει ότι αν ο Ιησούς Χριστός επέστρεφε τώρα, θα ήταν κι αυτός θαυμαστής του «Feather».

Η Carpenter βρέθηκε τυχαία σε αντιπαράθεση με την Καθολική Εκκλησία, αφού η Επισκοπή του Μπρούκλιν ισχυρίστηκε ότι ήταν «τρομοκρατημένη» με το «βίαιο και σεξουαλικά προκλητικό» βίντεο κλιπ που γυρίστηκε μέσα στην Καθολική Εκκλησία, στη Νέα Υόρκη - τόσο πολύ, που έθεσε σε αργία τον ιερέα που το επέτρεψε.

Στο βίντεο, η Carpenter χορεύει με ένα σούπερ σέξι μαύρο δαντελένιο φόρεμα και πέπλο πάνω στο βωμό της εκκλησίας, ενώ πίσω της φαίνονται φέρετρα σε παστέλ χρώματα.

After Catholic Church Debacle, Sabrina Carpenter Welcomes a New Fan: Jesus Christ https://t.co/GXO2QgJFwY via @RollingStone — Gina Lawriw (@GinaLawriw) November 29, 2023

«Η ενορία δεν ακολούθησε την πολιτική της επισκοπής σχετικά με τη βιντεοσκόπηση σε εκκλησιαστική ιδιοκτησία, η οποία περιλαμβάνει την επανεξέταση των σκηνών και του σεναρίου», ανέφερε τότε ανακοίνωση της επισκοπής.

Και, όπως ήταν αναμενόμενο, η τραγουδίστρια απάντησε: «Πήραμε έγκριση εκ των προτέρων», δήλωσε η τραγουδίστρια στο «Variety».

Πηγή: skai.gr

