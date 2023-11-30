Sebastian Stan: Θα υποδυθεί τον Ντόναλντ Τραμπ στην ταινία «The Apprentice»

Ο πρωταγωνιστής στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, Σεμπάστιαν Σταν, θα υποδυθεί τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη νέα ταινία του βραβευμένου Ιρανού σκηνοθέτη Χάμζα Αμπάσι, με τίτλο «The Apprentice».

Το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν ο βραβευμένος με Emmy και Χρυσή Σφαίρα Τζέρεμι Στρονγκ και η ηθοποιός Μαρία Μπακάλοβα.

EXCLUSIVE: Here’s one you probably didn’t see coming: Sebastian Stan has been tapped for the role of a young Donald Trump in ‘The Apprentice,’ a new film from Cannes prize-winning filmmaker Ali Abbasi, according to multiple sources https://t.co/5n2ILqSHjX — Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 29, 2023

Ως μία «εξερεύνηση δύναμης και φιλοδοξίας σε έναν κόσμο διαφθοράς και εξαπάτησης» το «The Apprentice» θα επικεντρωθεί στο ξεκίνημα του Τραμπ, την εποχή που δραστηριοποιείτο στον κατασκευαστικό κλάδο στη Νέα Υόρκη, στις δεκαετίες του '70 και του '80. Επίσης θα ρίξει φως στη σχέση του με τον διαβόητο δικηγόρο Ρόι Κον, ο οποίος ήταν ο μέντοράς του.

Σύμφωνα με τη σύνοψη της ταινίας, πρόκειται για «μια ιστορία μέντορα-προστατευόμενου που περιγράφει την προέλευση μιας αμερικανικής δυναστείας» και «αποκαλύπτει το ηθικό και ανθρώπινο κόστος μιας κουλτούρας που ορίζεται από νικητές και ηττημένους».

Η παραγωγή ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα και σύμφωνα με πηγές στο Deadline, ο Τζέρεμι Στρονγκ θα υποδυθεί τον διάσημο δικηγόρο, ενώ η υποψήφια για Όσκαρ Μπακάλοβα θα ενσαρκώσει την πρώτη σύζυγο του Τραμπ, Ιβάνα.

Το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Γκάμπριελ Σέρμαν, γνωστός για το βιβλίο «The Loudest Voice in the Room», που κυκλοφόρησε το 2014 και παρουσιάζει την ιστορία του ιδρυτή του καναλιού «Fox News» Ρότζερ Έιλς. Το βιβλίο μεταφέρθηκε στη μικρή οθόνη το 2019, με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο Ράσελ Κρόου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

