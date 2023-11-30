Ο André 3000 κατέρριψε ρεκόρ με το μεγαλύτερης διάρκειας τραγούδι στο Billboard Hot 100

O André 3000 έχει καταρρίψει ρεκόρ για το μεγαλύτερης διάρκειας τραγούδι που εντάχθηκε στο Billboard Hot 100. Σύμφωνα με το Billboard, η μέση διάρκεια ενός τραγουδιού στο συγκεκριμένο chart είναι τρία λεπτά και 15 δευτερόλεπτα.

Πολλά τραγούδια στο chart υπερβαίνουν τα τρία λεπτά και 15 δευτερόλεπτα, αν και κανένα δεν είναι τόσο μεγάλης διάρκειας όσο το «I Swear, I Really Wanted to Make a "Rap" Album But This Is Literally the Way the Wind Blew Me This Time».

Το τραγούδι είναι από το νέο του άλμπουμ, New Blue Sun. Το LP που κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτό τον μήνα, είναι το πρώτο σόλο άλμπουμ εδώ και 17 χρόνια του André, ο οποίος είναι μέλος του ντουέτου Outkast. Προς έκπληξη ορισμένων θαυμαστών του, το πρότζεκτ είναι εξ ολοκλήρου ορχηστρικό με έμφαση στον ήχο του φλάουτου.

Το τραγούδι έφθασε στο Νο. 90 του Hot 100, ανέφερε το Billboard. Πριν από τον André 3000, το ρεκόρ για το μεγαλύτερης διάρκειας τραγούδι στο Hot 100 κατείχε το single των Tool, το 2019, «Fear Inoculum» από το ομώνυμο άλμπουμ τους.

Προηγουμένως δεύτερο, αλλά τώρα τρίτο, μεγαλύτερης διάρκειας τραγούδι στο Hot 100 είναι το «All Too Well (Taylor's Version)» της Τέιλορ Σουίφτ (10 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

