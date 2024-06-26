Με διάθεση να μιλήσει ανοιχτά ακόμα και για δύσκολες στιγμές της ζωής της, τον πρόσφατο χωρισμό της από τον σύζυγό της Δημήτρη Πλατανιά και το μεγάλωμα του γιου της μόνη της βρέθηκε στο πλατό του Γρηγόρη Αρναούτογλου η Κρυσταλλία Ρήγα.

Η Κρυσταλλία που υπήρξε η τραγουδίστρια του πετυχημένου συγκροτήματος Otheview πριν αποχωρήσει συνεχίζοντας solo καριέρα χθες το βράδυ στο «The 2Night Show» και ήταν αποκαλυπτική:

«Το παιδί είναι πλέον 3μιση χρονών. Η μητρότητα μου έμαθε να έχω υπομονή, να είμαι πιο παρατηρητική, να κατανοώ τι συμβαίνει και να μην αντιδρώ όπως παλαιότερα. Είναι αντικρουόμενα τα συναισθήματα ώρες-ώρες. Είμαι πολύ ευγνώμων για κάθε βουναλάκι που έρχεται στη ζωή μου» είπε αρχικά και συνέχισε μιλώντας για το διαζύγιό της:

«Ο χωρισμός ήταν μία δύσκολη διαδικασία. Ήταν σαν ένας μικρός θάνατος μετά από 10 χρόνια σχέσης. Όταν πήραμε την απόφαση του χωρισμού, ο πρώτος που σκέφτηκα ήταν ο γιος μου. Σκεφτόμουν τι πρότυπο θέλω να είμαι για το παιδί μου. Ήταν μία σφαλιάρα. Όλα επιστρέφουν τελικά στο παιδί.

Έχω χωρίσει εδώ και έναν χρόνο από τον σύντροφό μου. Το παιδί το έχω εγώ αποκλειστικά, δεν έχουμε συνεπιμέλεια. Όταν είσαι μόνος με ένα παιδί, έχεις πολλά ζόρια στην καθημερινότητα.

Συμβουλεύτηκα και εξακολουθώ να συμβουλεύομαι ειδικό για το πώς θα το χειριστώ. Έτσι πρέπει να κάνουμε, δεν είναι αδυναμία».

