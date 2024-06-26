Τεσσάρων ετών έγινε πριν λίγες μέρες ο γιος του Γιώργου Χρανιώτη και της Γεωργίας Αβασκαντήρα, Αλέξανδρος και φέτος ο εορτασμός των γενεθλίων του ήταν διαφορετικός από άλλες χρονιές.

Βλέπετε φέτος στο νησί που λατρεύουν, την Τήνο, όπου περνάνε μεγάλο μέρος των διακοπών τους, το Σαββατοκύριακο που πέρασε έγινε εκτός από το πάρτι γενεθλίων του γιου τους και η βάφτιση της ανιψιάς τους, την κόρης της αδερφής της Γεωργίας και έτσι αποφάσισαν να συνδυάσουν τις δύο χαρούμενες στιγμές.

