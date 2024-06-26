Έναν από τους πιο εντυπωσιακούς ημιτελικούς του Survivor παρακολούθησαν εχθές (25/06) 1.759.758 τηλεθεατές έστω και για 1΄. Οι δυναμικές αναμετρήσεις και οι συνεχείς ανατροπές κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού που διατήρησε το Survivor στην πρώτη θέση της τηλεθέασης στη ζώνη μετάδοσής του για το γενικό σύνολο με ποσοστό 16,6% ενώ ο μέσος όρος για το δυναμικό κοινό (18-54) ήταν 12,7%.

Μέσα από συγκλονιστικές μονομαχίες που κράτησαν το κοινό όρθιο στις θέσεις του ο ημιτελικός έληξε με τον Ντάνιελ Νούρκα να παίρνει το τρίτο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Νωρίτερα είχαν προκριθεί η Κατερίνα Δαλάκα και ο Φάνης Μπολέτσης. Ο Γιώργος Γκιουλέκας ήταν εκείνος που αποχώρησε έχοντας ωστόσο κερδίσει το μεγάλο έπαθλο του αυτοκινήτου.

Το #SurvivorGR ήταν το δημοφιλέστερο hashtag στο «X» με περισσότερες από 23.000 αναφορές τόσο κατά τη διάρκεια προβολής του καθώς και για 12 ώρες μετά τη λήξη του ενώ στην πρώτη δεκάδα βρέθηκαν και τα ονόματα των πρωταγωνιστών της βραδιάς.

Απόψε στον ειδικά διαμορφωμένο στίβο του Άλσους Γαλατσίου οι τρεις φιναλίστ θα αναμετρηθούν για το μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ έχοντας να αντιμετωπίσουν νέους στόχους και προκλήσεις!

Τα ματσαρίσματα θα γίνουν με κλήρωση και οι Survivors θα έχουν επτά ζωές. Ποιος θα αποκλειστεί πρώτος από τη διεκδίκηση και ποιος θα καταφέρει να αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής του πιο αγωνιστικού Survivor όλων των εποχών;

Πηγή: skai.gr

