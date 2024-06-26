Λίγες μέρες διακοπών σε κοντινό προορισμό έκανε η Νατάσα Μποφίλιου με τον σύζυγό της Χρήστο Κορτσέλη.

Κι αν και η ίδια έχει περάσει σχεδόν όλα τα καλοκαίρια της εφηβικής ζωής της στην περιοχή του Ξυλοκάστρου, όπου η οικογένειά της έχει εκπληκτικό εξοχικό, αυτή τη φορά επέλεξε νησί για την μικρή αυτή απόδραση από την πόλη.

Την όμορφη Κύθνο. Εκεί βρέθηκαν και πραγματικά χαλάρωσαν στις παραλίες και στα γραφικά ταβερνάκια δοκιμάζοντας τοπικές νοστιμιές και απολαμβάνοντας τον ελεύθερο χρόνο τους με διάβασμα και καλή μουσική.

Τα βραδάκια πάλι για ποτάκι και βόλτα στη Χώρα που σφύζει από ζωή τους καλοκαιρινούς μήνες με τη Νατάσα Μποφίλιου να υιοθετεί και το Fashion Trend του καλοκαιριού με το μεταξωτό μαντήλι στα μαλλιά.

Κι αν αναρωτιέστε τι επιλέγει να ακούσει η ίδια στις διαδρομές με το αυτοκίνητο να σας πούμε ότι δεν ακούει τον εαυτό της.

Όπως παρατηρήσαμε στο βίντεο που ανέβασε σε ένα συνολικό ποστ για τις διακοπές της, η Νατάσα Μποφίλιου στις νυχτερινές διαδρομές στην Κύθνο άκουγε Sade και συγκεκριμένα το « Is it a crime»

Is it? Yes it is θα της απαντήσουμε και θα βάλουμε να ακούσουμε το «Η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει». Γιατί εμείς ακούμε Μποφίλιου…

