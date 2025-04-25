Το «Η Ελλάδα ψηφίζει» επιστρέφει στις οθόνες μας το Σάββατο στις 21.00 στον ΣΚΑΪ με νέα διλήμματα και καυτά ερωτήματα! Όσο προφανής κι αν φαίνεται μία απάντηση οι 130.000 χρήστες της εφαρμογής έχουν τη δύναμη να ανατρέψουν τα πάντα! Θα καταφέρουν οι δύο ομάδες να κάνουν μπλε την οθόνη ή θα κυριαρχήσει το κόκκινο;

Σε αυτό το live οι παίκτες κάνουν ένα μικρό ταξίδι για να βρεθούν στο πλατό. Η Κρήτη θα συναντήσει τα Ιωάννινα και οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν διεκδικώντας έως και 35.000 ευρώ!

Το πιο διαδραστικό σόου της ελληνική τηλεόρασης θέτει πάντα καίρια ερωτήματα.

Πώς χειρίζεστε τα οικονομικά με τον/την σύντροφό σας; Ο καθένας τα δικά του ή κοινό ταμείο

Ο χειρότερος συνάδελφος είναι:

Ο ξερόλας / Ο γλείφτης / Ο λουφαδόρος

Η περίοδος μετά τις γιορτές φέρνει κι έναν… απολογισμό!

Το Πάσχα μετάνιωσα για: Τα έξοδα / Το φαγητό / Τα χιλιόμετρα

Όλοι οι προβολείς είναι στραμμένοι στο τηλεοπτικό κοινό καθώς είναι εκείνο που μέσω της ειδικής εφαρμογής που κατέβασε από το ielladapsifizei.gr ψηφίζει και καθορίζει το παιχνίδι!

