Είναι αποδεδειγμένα το πιο διαδραστικό τηλεπαιχνίδι-σόου της ελληνικής τηλεόρασης! Το «Η Ελλάδα ψηφίζει» μας ενώνει στην πιο κεφάτη παρέα κάθε Σάββατο στις 21.00 στον ΣΚΑΪ!

Δείτε το trailer:

Μία ομάδα με ειδικότητα στα κρασιά και μία οικογένεια που «εγκυμονεί» ευχάριστα νέα έρχονται στο πλατό για να αναμετρηθούν στο guessing. Τα ερωτήματα όμως του «Η Ελλάδα ψηφίζει» συχνά οδηγούν σε απροσδόκητες απαντήσεις. Θα καταφέρουν να συντονιστούν με το τηλεοπτικό κοινό στις επιλογές τους διεκδικώντας έως και 35.000 ευρώ;

Η επικαιρότητα και η καθημερινότητά μας βρίσκονται σε πρώτο πλάνο στις ερωτήσεις του μοναδικού live τηλεπαιχνιδιού-σόου της ελληνικής τηλεόρασης.

Συμφωνείς με την αντικατάσταση της αποβολής στα σχολεία με κοινωνική εργασία; Ναι /Όχι

Ποιος επαγγελματίας είναι ο πιο περιζήτητος αυτή την εποχή;

Nail artist / Barista / Τυλιχτής - Ψήστης

Είναι πιο δύσκολο να ζήσουν κάτω από την ίδια στέγη:

Καπνιστής-Μη καπνιστής / Κρεατοφάγος-Βίγκαν / Δεξιός-Αριστερός/ Τακτικός-Ακατάστατος

Στις ερωτήσεις του «Η Ελλάδα ψηφίζει» κάθε απάντηση μετράει και καμία δεν μπορεί να θεωρηθεί λάθος! Πάρε κι εσύ θέση από την άνεση του σπιτιού σου ψηφίζοντας μέσα από την ειδική εφαρμογή που κατεβάζεις μπαίνοντας στο ielladapsifizei.gr . Μπες στην παρέα και διεκδίκησε πλούσια δώρα! Ήδη 220 τηλεθεατές έχουν κερδίσει από μία δωροεπιταγή ενώ όλοι οι χρήστες της εφαρμογής είναι ήδη στην κλήρωση για ένα αυτοκίνητο!



