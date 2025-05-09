Λογαριασμός
Χριστίνα Μπόμπα: Αγάπησα το σώμα μου όταν γέννησα - Πριν δεν ήθελα να φανεί κάποια ατέλεια

Αλήθειες για την σεξουαλικότητά της, τη λίμπιντο και το σώμα της πριν και μετά τη γέννηση των παιδιών της

WomenOnly

Πόσο αλήθεια μπορεί να αλλάξει η μητρότητα μια γυναίκα σε σχέση με την αντίληψη που έχει για το σώμα της και τη σεξουαλικότητά της; Η Χριστίνα Μπόμπα, μέσα από το νέο της podcast στο “BeWell”, αναφέρθηκε ακριβώς σε αυτό το θέμα στο νέο της επεισόδιο. Τη σεξουαλικότητας των ζευγαριών αλλά και στις αλλαγές που βίωσε η ίδια μετά τη γέννηση των δίδυμων κοριτσιών τους.

«Αυτό που συνέβη σε μένα όταν γέννησα, που είναι μαγικό, είναι οτι αγάπησα το σώμα μου που ήταν πιο μακριά από τα κοινωνικά πρότυπα του πώς είναι ένα τέλειο σώμα. Πριν τη γέννα ήμουν πιο μέσα στα πρότυπα των social media και είχα ανασφάλειες. Κρυβόμουν, έβαζα παρεό για να μη φανεί μια ατέλεια. Αφού γέννησα, λάτρεψα το σώμα μου και είπα “Τι έκανε αυτό το σώμα; Έβγαλε δύο παιδιά, τα θήλασε, δυνάμωσε.

Δεν ήταν τέλειο, αλλά ήταν αυτό που ήταν και ένιωθα πάρα πολύ καλά με τον εαυτό μου. Ένα άλλο θέμα που συναντώ πολύ στα τραπέζια με φίλες και συζήτηση είναι πως πέφτει η σεξουαλική λίμπιντο. Κι εγώ το βίωσα. Μετά την εγκυμοσύνη, έπεσε η σεξουαλική μου λίμπιντο. Δεν είχα όρεξη για ένα διάστημα. Μου πήρε ένα χρόνο να αισθανθώ ξανά σεξουαλικό ον φυσιολογικό. Εκείνη την περίοδο είχα κατακλυστεί από τη μητρότητα και είναι φυσιολογικό, δεν χρειάζεται να τρελαινόμαστε».

