Ενώ οι πρόβες των αποστολών στη Βασιλεία της Ελβετίας για τον διαγωνισμό της Eurovision 2025 είναι εντατικές και πυρετώδεις, στο παρασκήνιο η κατάσταση είναι τεταμένη (και φέτος) λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Η συζήτηση για τη συμμετοχή του Ισραήλ έχει προκαλέσει αντιπαραθέσεις μεταξύ των κρατικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων και της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (ΕΒU), εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα.

Σύμφωνα με το OGAE Greece (η επίσημη ιστοσελίδα του Eurovision FunClub), ήδη 4 χώρες ζητούν να ακυρωθεί η συμμετοχή του Ισραήλ στον φετινό διαγωνισμό.

Στην τελευταία εξέλιξη, η ιρλανδική ραδιοτηλεόραση, RTÉ, έγινε ο τέταρτος ραδιοτηλεοπτικός φορέας που εκφράζει δημοσίως ανησυχίες για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision, ακολουθώντας τα παραδείγματα της Ισπανίας, της Σλοβενίας και της Ισλανδίας.

Εκτός από τις επίσημες τοποθετήσεις, περισσότεροι από 70 πρώην συμμετέχοντες του διαγωνισμού αλλά και πολλοί καλλιτέχνες, μουσικοί και φαν της Eurovision σε όλη την Ευρώπη έχουν ζητήσει τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τον διαγωνισμό λόγω της στρατιωτικής του εμπλοκής.

«Με τη συνεχιζόμενη παρουσία του Ισραήλ στον διαγωνισμό, η EBU κανονικοποιεί και ξεπλένει τα εγκλήματα που διαπράττει το κράτος αυτό. Η EBU έχει ήδη δείξει ότι μπορεί να λάβει αποφάσεις όταν το απαιτούν οι περιστάσεις – όπως έκανε το 2022 με τον αποκλεισμό της Ρωσίας. Δε δεχόμαστε δύο μέτρα και δύο σταθμά» αναφέρουν σε ανοιχτή επιστολή τους προς την EBU.

Το Ισραήλ θα εκπροσωπηθεί φέτος με το τραγούδι "New Day Will Rise", το οποίο θα ερμηνεύσει η Yuval Raphael, επιζήσασα της επίθεσης της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Nova, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Απαγορεύονται φέτος άσχετες σημαίες και συνεντεύξεις Τύπου

Φέτος, προς αποφυγή της επανάληψης των άσχημων περσινών αντιδράσεων απέναντι στη συμμετοχή του Ισραήλ, η EBU αποφάσισε «ιστορικές» αλλαγές στην πολιτική του Διαγωνισμού.

Αναλυτικότερα, καταργούνται οι συνεντεύξεις Τύπου και περιορίζονται οι σημαίες στον χώρο του διαγωνισμού καθώς οι διοργανωτές αναφέρουν ότι «τα πολιτικά μηνύματα πρέπει να αποφεύγονται», ενώ η χώρα που φιλοξενεί τον διαγωνισμό, η Ελβετία, «δίνει μεγάλη αξία στην ελευθερία της έκφρασης».

Οι σημαίες της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας όσο και σημαίες χωρών που δεν συμμετέχουν στον διαγωνισμό – συμπεριλαμβανομένης της Παλαιστινιακής σημαίας – επιτρέπονται μεταξύ του κοινού. Αυτή η αλλαγή γίνεται, για να αποφευχθούν τα προβλήματα που προέκυψαν στον περσινό διαγωνισμό στο Μάλμε, όπου συζητήθηκε η απαγόρευση ορισμένων σημαιών, από το κοινό.

Για τις 37 χώρες που συμμετέχουν στον φετινό διαγωνισμό, οι κανόνες είναι πιο αυστηροί.

Η πολιτική σχετικά με τις σημαίες αναφέρει ότι οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, μόνο με την επίσημη σημαία της χώρας τους. Δηλώσεις αλληλεγγύης, όπως για παράδειγμα με την ουκρανική σημαία, τις οποίες παρουσίασαν αρκετοί συμμετέχοντες το 2022, απαγορεύονται φέτος για τους συμμετέχοντες.

Ο λόγος αυτής της απόφασης, είναι για να αποφευχθεί η οποιαδήποτε πολιτική δήλωση στα πλαίσια του διαγωνισμού, οι χώρες συμμετέχουν με το σκεπτικό ότι “είναι όλες μαζί, χωρίς να διχάζουν” αλλα το κοινό δεν περιορίζεται η ελευθερία του λόγου και ελεύθερα μπορεί να εκφραστεί.

Επιπλέον, οι καλλιτέχνες θα προστατεύονται από νέους κανονισμούς, σχετικά με τις συνεντεύξεις που θα δίνουν και την προσβασιμότητα των media σε αυτούς.

Πηγή: skai.gr

