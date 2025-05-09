Θεοδώρα Ρασέλ: Απόλυτη ευτυχία στο Baby Shower για το αγοράκι της

Την απόλυτη ευτυχία βιώνει αυτό το διάστημα η Θεοδώρα Ρασέλ που γνωρίσαμε από τη συμμετοχή της στο GNTM αλλά στη συνέχεια απολαύσαμε και στο Asia Express αλλά και στη συμμετοχή της στα πάνελ πολλών εκπομπών.

Το μοντέλο ετοιμάζεται να γίνει για πρώτη φορά μαμά και με τη δική της μαμά δίπλα της οργάνωσε ένα super chic Baby Shower για τους πιο στενούς φίλους αι συγγενείς της ίδιας και του συζύγου της.

Δίπλα στη θάλασσα με ethnic διάθεση στον διάκοσμο και ένα σούπερ προσεγμένο menu τυπωμένο σε ένα κοχύλι με το όνομα που θα πάρει το αγοράκι της, Bernard.

Με λαμπερά χαμόγελα, εξαιρετική διάθεση και την ίδια τη μέλλουσα μαμά να λάμπει από ευτυχία επιλέγοντας ένα ιδιαίτερο μπεζ deux pieces με crochet λεπτομέρειες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.