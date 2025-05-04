«Η Ελλάδα ψηφίζει»

Με τον Χρήστο Κούτρα και τον Γιάννη Ντσούνο

Η αμεσότητα και η διαδραστικότητα του «Η Ελλάδα ψηφίζει» έχει καταφέρει να ενώσει τους τηλεθεατές σε μία μεγάλη παρέα που κάθε Σάββατο συντονίζεται στον ΣΚΑΪ, ψηφίζει, διασκεδάζει και διεκδικεί μεγάλα δώρα.

Εχθές ήταν η σειρά της ομάδας «Τάξη και Χάος» να κυνηγήσει το όνειρό της για ένα μακρινό ταξίδι. Κατάφερε να φτάσει σε απόσταση αναπνοής από το μεγαλύτερο ποσό που έχει προσφέρει μέχρι στιγμής το πιο διαδραστικό τηλεπαιχνίδι-σόου της ελληνικής τηλεόρασης: τις 27.500 ευρώ.

Όμως στην τελευταία ερώτηση δεν τα κατάφεραν, καθώς το τηλεοπτικό κοινό ψήφισε σε ποσοστό 32% το τραγούδι «Όσο έχω εσένα» του Στέλιου Ρόκκου ως το δημοφιλέστερο για την είσοδο του ζευγαριού στο γαμήλιο πάρτι.

Η επιλογή της ομάδας ήταν το «Μέχρι το τέλος» του Αντώνη Ρέμου η οποία έλαβε ποσοστό 29%.

Αντίπαλοί τους σε αυτή τη συναρπαστική διαδρομή ήταν οι «Προπονητές κερκίδας» που έφτασαν στο πλατό από τη Λάρισα και έχασαν την πρόκριση στην ερώτηση: Τι θα ήθελες να βγαίνει σε χάπι; Η δική τους απάντηση ήταν η«Υπομονή» η οποία έλαβε 35% με την διορατικότητα να είναι πρώτη με 39%. Ακολούθησαν το «Θάρρος» (15%) και η «Εγκράτεια» (11%).

Οι ερωτήσεις για ακόμα ένα βράδυ ήταν καίριες και «teasing»:

Μάθαμε λοιπόν πως το 54% των τηλεθεατών «θα κλίκαρε» έναν τίτλο που θα αφορούσε σε ροζ σκάνδαλο αντί για ένα αντίστοιχο πολιτικό, το οποίο θα διάβαζε το 46%.

Όσο παράξενο κι αν μπορεί να είναι το όνομα ή το επίθετό μας τελικά δεν θα το αλλάζαμε. Αυτό τουλάχιστον υποστήριξε το 56% των χρηστών της εφαρμογής.

Το τηλεοπτικό κοινό έστειλε την προκλητική ερώτηση του δεύτερου γύρου: «Έχεις κάνει one night stand;» Και η απάντηση «Ποτέ» υπερψηφίστηκε με ποσοστό 50%. Το «μία φορά» βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 39% και το «συχνά» έλαβε 11%.

Ο κύριος Φάνης Μπαμπούλας με 53 χρόνια επαγγελματική εμπειρία στις… τελετές προσέφερε τη βοήθειά του στην ερώτηση: «Μετά το θάνατο, τι;». Στη εν λόγω ερώτηση το 46% απάντησε πως πιστεύει στον Παράδεισο και στην Κόλαση, το 36% πως δεν υπάρχει τίποτα και το 18% στη μετεμψύχωση!

Η διαδοχή του Γιώργου Παπαδάκη απασχόλησε αρκετά την περασμένη εβδομάδα τις τηλεοπτικές εκπομπές. Τι απάντησε όμως σε αυτή την ερώτηση το τηλεοπτικό κοινό; Το 36% υποστήριξε πως μετά από αυτόν το «χάος», το 26% επέλεξε τον Γιώργο Αυτιά, στο 24% βρέθηκε η Τατιάνα Στεφανίδου ενώ το 14% έδωσε τη θέση στον Γιώργο Λιάγκα.

Το επόμενο Σάββατο νέες ερωτήσεις και διλήμματα θα έρθουν στις οθόνες μας μέσα από το «Η Ελλάδα ψηφίζει» για να μας φτιάξουν τη διάθεση και να δώσουν τροφή για συζήτηση. Αν δεν θέλεις να λείπεις από αυτή τη μεγάλη τηλεοπτική γιορτή δεν έχεις παρά να κατεβάσεις την εφαρμογή μέσα από το ielladapsifizei.gr να μπεις στην παρέα και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα!

