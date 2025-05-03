Η Ελεν Πομπέο (Ellen Pompeo) έχει ενσαρκώσει τη Μέρεντιθ Γκρέι (Meredith Grey) για πάνω από δύο δεκαετίες, και όταν περνάς τόσο χρόνο μέσα στο μυαλό ενός χαρακτήρα, τον γνωρίζεις πολύ καλά. Αυτός είναι και ο λόγος που η σταρ του Grey’s Anatomy διαφώνησε έντονα με μια πρόσφατη πλοκή της 21ης σεζόν, όπως αποκάλυψε σε νέα συνέντευξή της.

Ένα ηθικό δίλημμα

«Δεν έχω πάντα λόγο στις επιλογές που κάνει ο χαρακτήρας», είπε η Pompeo στο Variety, σε συνέντευξη που παραχώρησε, με αφορμή το αστέρι της που μόλις απέκτησε στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ στις 29 Απριλίου.

«Οι σεναριογράφοι θα υπηρετήσουν πρώτα μια πλοκή πριν σκεφτούν, "Η Meredith Grey που [η Ellen] έχτισε, θα έκανε αυτή την επιλογή;”»

Η Pompeo στη συνέχεια αναφέρθηκε σε μια πρόσφατη σκηνή όπου ήταν «απόλυτα αντίθετη με την απόφαση που πήρε η Meredith».

Στα επεισόδια της 21ης σεζόν "Jump (for My Love)" και "I Still Haven’t Found What I’m Looking For", η Meredith και ο Nick ταξιδεύουν στο Σιάτλ για να αναλάβουν μια μεταμόσχευση ήπατος σε μια νεαρή καθηγήτρια, την Tasha. Όμως σύντομα ανακαλύπτουν ότι η σύζυγός της, Evynn, την οποία υποδύεται η guest Lena Waithe, είχε κρύψει τη διάγνωση Αλτσχάιμερ της Tasha, γεγονός που επηρεάζει την επιλεξιμότητά της για μεταμόσχευση.

Η Meredith λέει πως η απόκρυψη είναι «άδικη» για τους άλλους ασθενείς στη λίστα και αφήνει την τύχη της Tasha στην επιτροπή. Είναι «το ηθικό να γίνει», λέει στον Nick, ο οποίος εκπλήσσεται από την ξαφνική προσήλωσή της στους κανόνες. Εκείνος απαντά περιεκτικά και αιχμηρά: «Έχεις κάνει καριέρα βρίσκοντας τρόπους να παρακάμπτεις τα πρωτόκολλα».

Ο Nick τελικά βρίσκει λύση ώστε η Tasha να λάβει μερική μεταμόσχευση, μοιράζοντας το μόσχευμα με άλλον ασθενή. Όμως πίσω από τις κάμερες, η Pompeo εξεπλάγη που τα πράγματα έφτασαν ως εκεί.

«Ο χαρακτήρας που έχω χτίσει όλα αυτά τα χρόνια θα έλεγε πάντα, “Με εκνευρίζει που είπες ψέματα, [αλλά] ας βρούμε έναν τρόπο να ξεγελάσουμε το σύστημα και να πάρεις αυτό το γ@μ@μένο μόσχευμα. Σκ@τ@ στο σύστημα. Το σύστημα είναι χαλασμένο”», είπε η Pompeo στο Variety. «Αντί γι’ αυτό, η Meredith επιλέγει, για κάποιο λόγο, να θυμώσει και να “καρφώσει”, να ενημερώσει τον UNOS (το σύστημα μεταμοσχεύσεων) και την επιτροπή ότι είπαν ψέματα και δεν πρέπει να πάρει το ήπαρ, τη στιγμή που η Meredith υπονομεύει το σύστημα εδώ και 20 χρόνια για να κάνει το σωστό».

Γιατί πάντα θα υψώνει τη φωνή της

Οι ανησυχίες της Pompeo, τις οποίες τελικά ξεπέρασε με τη βοήθεια της Waithe, σύμφωνα με το Variety, πηγάζουν από την «βαθιά αγάπη» της για τη σειρά, εξήγησε.

«Βλέπω τον ρόλο μου ως μια προσπάθεια να κρατήσω την κληρονομιά της Shonda Rhimes όσο πιο ισχυρή και σταθερή γίνεται», συνέχισε, «και τη στιγμή που σταματάς να νοιάζεσαι ή να τα δίνεις όλα ή γίνεσαι τεμπέλης, δεν κάνουμε αυτό για το οποίο πληρωνόμαστε».

Και θα συνεχίσει να μάχεται για τη Meredith. Αν και πρόσφατα έκανε το βήμα να πρωταγωνιστήσει στη σειρά Good American Family, εξέφρασε στο Variety ότι σκοπεύει να μείνει στον κόσμο του Grey’s Anatomy για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο:

«Το να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τη φωνή μου, την εικόνα μου, την παρουσία μου για 47 δισεκατομμύρια λεπτά τον χρόνο χωρίς να μου πληρώνουν ούτε ένα σεντ, δεν θα ήταν και ό,τι καλύτερο», είπε για τη συνεχιζόμενη επιτυχία της σειράς στην τηλεόραση και το streaming.

